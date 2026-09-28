خبرگزاری رسمی عراق: پروازها میان نجف و ایران ازسرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هواپیمایی عراق پروازها میان نجف و فرودگاههای ایران را ازسرگرفت.
این خبر را الجزیره به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع) هم اکنون رسانه ای کرد.
این در حالیست که یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در ایران، پیشتر تأیید کرد که فرودگاه بینالمللی نجف ظرف ۲۴ ساعت آینده به روی پروازهای ایرانی بازگشایی خواهد شد.
عبدالزهرا به خبرگزاری عراق( واع) گفت: دولت عراق به ریاست علی الزیدی تلاشهای مستمری را برای از سرگیری سفرهای هوایی بین دو کشور همسایه، عراق و ایران، انجام میدهد.
گفتنی است فرودگاه بینالمللی نجف اشرف یکی از مهمترین فرودگاههای عراق است که سالانه میزبان میلیونها زائر ایرانی است. در روزهای اخیر، پروازهای میان ایران و این فرودگاه به دلایل مختلف از جمله فشارهای آمریکا بر بغداد متوقف شده بود.
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