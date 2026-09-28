قهرمانی تیم فوتسال خبرنگاران و عکاسان در مصاف با مهر هنرمندان تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات چهارجانبه فوتسال گرامیداشت زنده یاد امیر حجازی، شامگاه دوشنبه ششم مهر ماه با حضور جابر اسدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، یاسین بجانی عضو شورای اسلامی شهر تبریز، میرمعصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز، کریم صادق زاده رئیس اتحادیه کارگری، حجت حسین پور مسئول ورزش قهرمانی اداره ورزش، ناصر قرجه داغ مالک باشگاه مهر هنرمندان و علاقه مندان به ورزش فوتسال در سالن ورزشی پورشریفی تبریز برگزار شد.

این دیدار که با تشویق بانوان هنرمند تبریزی و هواداران تیم رسانه همراه بود با نتیجه ۵ بر ۲ به سود تیم خبرنگاران و عکاسان خاتمه یافت.

در پایان این مسابقه با حضور مسئولین حاضر در سالن ضمن تجلیل از فرزند استاد فقید امیر حجازی و داوران این بازی از تک تک فوتسالیست ها و تیم های قهرمان و نایب قهرمان با اهدا هدیه و یادبود تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است، مسابقات چهار جانبه فوتسال گرامیداشت زنده یاد امیر حجازی هنرمند فقید تبریزی با حضور تیم های خبرنگاران و عکاسان، مهر هنرمندان، اداره برق و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز برگزار شد.