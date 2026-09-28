سایپا صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز رقابتهای هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال امروز دوشنبه ۶ مهر پیگیری شد که تیم سایپا با کسب سومین پیروزی متوالی خود صدرنشین باقی ماند و هوادار با کسب تنها یک امتیاز قعرنشین شد.
نتایج بازیهای هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:
یکشنبه ۵ مهر
* فرد البرز صفر - جزیره قشم صفر
* فولاد ب ۲ - شاهین بندر عامری ۲ (رضا بیگدلی و حمید گلزاری برای شاهین بندر عامری و امید خالدی و حیدر حیدری برای فولاد ب گلزنی کردند.)
دوشنبه ۶ مهر
* سایپا ۲ - نیروی زمینی یک (عارف صیفی و رضا زاهد تبار برای سایپا و حامد اکبری پور برای نیروی زمینی گلزنی کردند.)
* کاراگستر یک - مس کرمان یک (مهدی فرج پور برای کاراگستر و ابوالفضل شورآبادی برای مس گلزنی کردند.)
* آریو اسلامشهر ۲ - هوادار صفر
* پالایش نفت بندرعباس صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* پارس جنوبی جم ۳ - نفت مسجد سلیمان ۲ (عباس بوعذار دوبار و مهدی قلیچ خانی برای پارس جنوبی جم و کیانوش میرزایی و علی رستمی برای نفت مسجد سلیمان گلزنی کردند.)
در تنها بازی باقی مانده این هفته فردا مس رفسنجان و بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم می روند.
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