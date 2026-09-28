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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

هفته سوم لیگ دسته اول؛

سایپا صدرنشین ماند

سایپا صدرنشین ماند

تیم فوتبال سایپا در پایان هفته سوم لیگ دسته اول در صدر جدول باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز رقابت‌های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال امروز دوشنبه ۶ مهر پیگیری شد که تیم سایپا با کسب سومین پیروزی متوالی خود صدرنشین باقی ماند و هوادار با کسب تنها یک امتیاز قعرنشین شد.

نتایج بازی‌های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

یکشنبه ۵ مهر

* فرد البرز صفر - جزیره قشم صفر

* فولاد ب ۲ - شاهین بندر عامری ۲ (رضا بیگدلی و حمید گلزاری برای شاهین بندر عامری و امید خالدی و حیدر حیدری برای فولاد ب گلزنی کردند.)

دوشنبه ۶ مهر

* سایپا ۲ - نیروی زمینی یک (عارف صیفی و رضا زاهد تبار برای سایپا و حامد اکبری پور برای نیروی زمینی گلزنی کردند.)

* کاراگستر یک - مس کرمان یک (مهدی فرج پور برای کاراگستر و ابوالفضل شورآبادی برای مس گلزنی کردند.)

* آریو اسلامشهر ۲ - هوادار صفر

* پالایش نفت بندرعباس صفر - نفت و گاز گچساران صفر

* پارس جنوبی جم ۳ - نفت مسجد سلیمان ۲ (عباس بوعذار دوبار و مهدی قلیچ خانی برای پارس جنوبی جم و کیانوش میرزایی و علی رستمی برای نفت مسجد سلیمان گلزنی کردند.)

سایپا صدرنشین ماند
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان بازی های امروز

در تنها بازی باقی مانده این هفته فردا مس رفسنجان و بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم می روند.

کد مطلب 6961783

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