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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

ساترا عضو رسمی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا شد

ساترا عضو رسمی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا شد

بر اساس پیگیری‌های مدیریت تعاملات بین‌المللی ساترا، عضویت این سازمان در اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه از سپتامبر ۲۰۲۶ رسمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، در نتیجه پیگیری‌های مستمر، درخواست عضویت ساترا به‌عنوان عضو وابسته اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU) به تصویب شورای اداری این اتحادیه رسید و عضویت ساترا از ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ رسمیت پیدا کرد.

این دستاورد، گامی مهم در توسعه حضور و تعاملات بین‌المللی ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه و ظرفیت‌سازی برای ارتباط و مشارکت در فعالیت‌های تخصصی این اتحادیه محسوب می‌شود.

معرفی ساترا در فهرست اعضای ABU و نشریه فصلی ABU News نیز می‌تواند به افزایش شناخت و دیده‌شدن حرفه‌ای ساترا در فضای رسانه‌ای و تنظیم‌گری بین‌المللی کمک کند. از طرفی، این عضویت می‌تواند ابزار مؤثری برای معرفی ظرفیت‌ها، مأموریت و جایگاه حرفه‌ای ساترا در فضای جهانی و تقویت تعاملات نهادی با شبکه‌های تخصصی بین‌المللی باشد.

همچنین در دوره‌های بازنگری تصمیمات و محدودیت‌های اتحادیه اروپا نسبت به ساترا، از جمله در موضوع تحریم‌ها، به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های تعامل و ارائه تصویر دقیق‌تر از جایگاه و کارکرد ساترا مورد استفاده قرار گیرد.

این موفقیت را می‌توان یکی از نتایج ملموس و قابل توجه ساترا در مسیر توسعه همکاری‌های تخصصی، ارتقای شناخت جهانی و تقویت حضور مؤثرتر این سازمان تنظیم گر در مجامع بین‌المللی رسانه‌ای برشمرد.

کد مطلب 6961789
آروین موذن زاده

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