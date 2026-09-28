به گزارش خبرگزاری مهر، حسام فراهانی، در مراسم اهدای بسته‌های نوشت‌ افزار توسط بنیاد خیریه «آبشار عاطفه» که در مهدیه شهدای بم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حمایت همگانی از دانش‌آموزان در شرایط اقتصادی کنونی، خواستار مشارکت گسترده نهادها در تأمین نیازهای تحصیلی این قشر شد.

وی افزود: این بسته‌ها شامل اقلام ضروری از جمله دفتر، نوشت‌ افزار، مدادرنگی، قمقمه و کیف بوده و با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه شده است.

وی تأکید کرد: همه ما در برابر دانش‌آموزان مسئولیت داریم و حمایت از آنان می‌تواند مانع از محرومیت تحصیلی آن‌ها در شرایط دشوار شود.

رئیس آموزش و پرورش بم با ارج نهادن به نقش ایثارگران حوزه آموزش، معلمان را فراتر از مدرس، الگوی تربیتی و نوع‌ دوستی برای دانش‌آموزان دانست.

وی افزود: همکاری فرهنگیان در رفع مشکلات معیشتی و تحصیلی دانش‌آموزان، خود الگویی برای رشد اخلاقی نسل جوان است.

فراهانی، در ادامه با اشاره به دستاوردهای طرح‌های حمایتی در شهرستان بم، از شناسایی ۲۶۷ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی خبر داد و گفت: در قالب طرح شهید محمودوند، با پیگیری مستمر مدیران مدارس و عوامل آموزشی، به‌ ویژه در مناطق روستایی، موفق شدیم ۱۳۴ دانش‌آموز را دوباره به چرخه تحصیل بازگردانیم.

وی با بیان اینکه بازگرداندن دانش‌آموزان به مدرسه فرآیندی دشوار و نیازمند پیگیری مداوم است، افزود: بزرگترین موفقیت مجموعه آموزش و پرورش، بازگشت دانش‌آموز به کلاس درس و تداوم مسیر رشد او است.

رئیس آموزش و پرورش بم با استناد به «سند تحول بنیادین»، این سند را نقشه راه رسیدن به تعالی دانش‌آموزان دانست و تأکید کرد که تحقق اهداف آن مستلزم همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها می باشد.

وی همچنین با استفاده از مفهوم «قله‌ها»، بر ضرورت داشتن هدف و پشتکار برای عبور از دشواری‌ها جهت دستیابی به جایگاه شایسته تأکید کرد.

فراهانی، با اشاره به برگزاری این مراسم در مهدیه شهدای بم، دانش‌آموزان را به الگوبرداری از سیره شهدا در مسیر رشد معنوی و خدمت به جامعه فراخواند و ضمن قدردانی از بنیاد آبشار عاطفه و سایر دست‌اندرکاران، خواستار تداوم این اقدامات حمایتی جهت رفع نیازهای دانش‌آموزان نیازمند شد.