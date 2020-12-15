به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی درباره رویارویی پرسپولیس ایران با اولسان هیوندای کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا گفت: پرسپولیس در آسیا تیم ناشناخته‌ای نیست و حتی تیم‌های شرق آسیا، پرسپولیس را به خوبی می‌شناسند.

وی ادامه داد: همه منتظر فینال لیگ قهرمانان هستیم. اطمینان دارم، بازیکنان پرسپولیس با دل شیری که دارند می‌توانند به شکلی در زمین بازی کنند که تیم حریف برابر اراده آنها زانو بزنند.

سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: مجموعه تیم فوتبال پرسپولیس، این راه سخت را با وجود تمام موانع و کارشکنی‌هایی که دیگران برابرش انجام داده‌اند، طی کرده‌اند و متوقف نشدند. اطمینان دارم با همین روحیه در روز فینال، قهرمانی‌آسیا را به طرفداران پرسپولیس و فوتبال ایران هدیه خواهند کرد. من بی‌صبرانه منتظر بالا بردن جام قهرمانی‌آسیا توسط سیدجلال حسینی هستم. پرسپولیس و او کاملاً استحقاق دریافت این جام را از خود نشان داده‌اند.

قطبی اضافه کرد: در روز فینال هر بازیکن پرسپولیس یک نفر نخواهد بود، بلکه در طول مسابقه هر یک از آنها به قدر چند نفر می‌دود. انرژی مثبت تمام ایرانیان در روز فینال، همراه این سرداران سرخ خواهد بود و قهرمانی لیگ قهرمانان، کمترین پاداش برای این شیرمردان پرسپولیس است.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو کرده است، در پایان تصریح کرد: صحبتم را خطاب به اعضای تیم پایان می‌دهم که در فینال هر مقامی که کسب کنند، برای تمام پرسپولیسی‌ها، قهرمان واقعی هستند. اگر با دل شیر بجنگند، قهرمان آسیا خواهند شد.