به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مجموعهنمایشنامه «من قاسم سلیمانیام» نوشته مرتضی شاهکرم بهتازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب که توسط مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تولید شده، با هدف آشنایی بهتر مخاطب از جهانبینی و دیدگاههای سردار شهید حاجقاسم سلیمانی و تامین محتوای گروههای نمایشی جوان نوشته و منتشر شده است.
مجموعه نمایشی «من قاسم سلیمانیام» ۵ نمایشنامه کوتاه را درباره سردار سلیمانی با اینعناوین در بر میگیرد: «مهندس مین»، «کاخ ریاست جمهوری»، «سرباز سردار»، «مفقود دوم» و «من قاسم سلیمانیام»
اینکتاب با ۸۸ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.
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