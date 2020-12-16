به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مجموعه‌نمایشنامه «من قاسم سلیمانی‌ام» نوشته مرتضی شاه‌کرم به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب که توسط مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تولید شده، با هدف آشنایی بهتر مخاطب از جهان‌بینی و دیدگاه‌های سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی و تامین محتوای گروه‌های نمایشی جوان نوشته و منتشر شده است.

مجموعه نمایشی «من قاسم سلیمانی‌ام» ۵ نمایشنامه کوتاه را درباره سردار سلیمانی با این‌عناوین در بر می‌گیرد: «مهندس مین»، «کاخ ریاست جمهوری»، «سرباز سردار»، «مفقود دوم» و «من قاسم سلیمانی‌ام»

این‌کتاب با ۸۸ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.