بنیاد مستضعفان در اجرای پروژه های عمرانی لارک مشارکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدپرویز فتاح چهارشنبه شب در نشست با استاندار هرمزگان و مدیران استان هرمزگان که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، با بیان اینکه هرمزگان همواره کانون توجه نظام بوده و وضعیت این استان همواره برای بنیاد مستضعفان حائز اهمیت است، تصریح کرد: تمام آنچه در سفر مشترک مجموعه دولت و بنیاد مستضعفان به لارک و کوشا احمدی به تصویب رسید و به مردم قول دادیم باید به مرحله اجرا برسد.

وی، میزان اعتبارات مربوط به پروژه های جزیره لارک را ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بیش از ۳۵پ روژه در این جزیره تعریف شده بود که تمامی آنها به مرحله اجرا رسیده و تنها سالن انتظار اسکله این جزیره و پارک فانوس با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی از جمله پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی کمتری به نسبت سایر پروژه ها دارد.

رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، همچنین گفت: طی مدت زمان شیوع کرونا، ۳۱ میلیارد تومان کمک نقدی شامل کارت هدیه و بسته معیشتی وارد استان شده و توزیع شده است.

فتاح، با اشاره به تهیه مسکن برای خانواده های روستایی تحت پوشش بهزیستی که دارای دو فرد معلول هستند، عنوان کرد: برای هرمزگان ۲۲۰ سهمیه درنظر گرفته شده که در این خصوص تا کنون ۱۷۰ خانواده شناسایی شده و اعتبار مربوط به آن نیز پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: مشارکت ۵۰ درصدی در ساخت جاده کوشا احمدی، تأمین جهیزیه ۳۸۶ خانواده نیازمند، تکمیل دو مرکز جامع سلامت در میناب و جاسک از دیگر اقدامات بنیاد مستضعفان در هرمزگان طی سال جاری بوده است.

رییس بنیاد مستضعفان انقلاب همچنین با توجه به در پیش بودن ولادت باسعادت حضرت زینب (س)، گفت: بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)، علاوه بر تعهدات و کمک های پیشین بنیاد مستضعفان، در هرمزگان توزیع خواهد شد.

فریدون همتی چهارشنبه شب هم در این نشست ضمن قدردانی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به دلیل کمک های ویژه در شرایط کرونا به ساکنان جزایر استان، اظهار داشت: همکاری و مشارکت دولت و بنیاد مستضعفان در خدمات رسانی به مناطق محروم استان باید تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۲پ روژه در جزیره لارک با همکاری بنیاد مستضعفان در دست اجراست، گفت: ۹پ روژه به صورت کامل اجرا شده، هشت پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و پنج پروژه نیز دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰ درصد است.

استاندار هرمزگان همچنین از انجام هفت کیلومتر از رینگ جزیره لارک خبر داد و گفت: تا کنون بیش از ۵۲ میلیارد تومان از منابع دولتی و ۲میلیارد تومان از سوی بنیاد مستضعفان برای تکمیل این مسیر تخصیص داده شده است.

همتی، با بیان اینکه بیش از ۶۰ میلیارد تومان پروژه در بخش احمدی تعریف شده است، افزود: ۵۶ میلیارد تومان از این پروژه ها طی یکسال اخیر اتفاق افتاده و از مجموع اعتبارات پروژه های مشترک دولت و بنیاد مستضعفان در بخش احمدی، ۴۹ میلیارد تومان پروژه در حال اجراست.

استاندار هرمزگان، با اشاره به تأکید دولت بر رفع محرومیت منطقه کوشااحمدی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تکمیل محور ارتباطی کوشا احمدی، بیان‌داشت: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار با مشارکت ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان به منظور اجرا و تکمیل راه ارتباطی کوشا احمدی تخصیص خواهد یافت.

همتی عنوان کرد: فرمانداران باید روزانه پیشرفت پروژه ها را رصد و موانعی که در مسیر اجرا وجود دارد را بررسی و رفع کنند.

استاندار هرمزگان همچنین از بررسی چند طرح مهم عمرانی در شرق هرمزگان با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در آتیه نزدیک خبر داد و گفت: در سه شهرستان جاسک، سیریک و بشاگرد طرحی به‌منظور احداث مسکن برای اقشار محروم با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان در دست تهیه است که در آتیه نزدیک و همزمان با سفر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به هرمزگان، بازدیدی از این مناطق صورت خواهد گرفت.