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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۹

درپیامی؛

خطیب‌زاده درگذشت مدیرعامل خبرگزاری نسیم را تسلیت گفت

خطیب‌زاده درگذشت مدیرعامل خبرگزاری نسیم را تسلیت گفت

سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت مدیرعامل خبرگزاری نسیم آنلاین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت مدیرعامل خبرگزاری نسیم آنلاین را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت مدیر جوان و متعهد عرصه رسانه، مرحوم سعید جباری مدیرعامل فقید خبرگزاری نسیم آنلاین موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.

تلاش سخت کوشانه و حرفه ای ایشان به همراه همکاران محترمشان در خبرگزاری نسیم در خدمت به میهن و مردم شریف مان در حوزه رسانه و اطلاع رسانی از رویدادهای ایران و جهان به خصوص در روزگار سخت مبارزه با ویروس کرونا زبانزد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه پرتلاش رسانه‌ای کشور، همکاران محترم ایشان در خبرگزاری نسیم آنلاین، خانواده محترم و دیگر بستگان ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان شکیبایی و آرامش طلب می‌کنم.
سعید خطیب‌زاده

کد مطلب 5098538
هادی رضایی

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