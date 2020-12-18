به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت مدیرعامل خبرگزاری نسیم آنلاین را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت مدیر جوان و متعهد عرصه رسانه، مرحوم سعید جباری مدیرعامل فقید خبرگزاری نسیم آنلاین موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.

تلاش سخت کوشانه و حرفه ای ایشان به همراه همکاران محترمشان در خبرگزاری نسیم در خدمت به میهن و مردم شریف مان در حوزه رسانه و اطلاع رسانی از رویدادهای ایران و جهان به خصوص در روزگار سخت مبارزه با ویروس کرونا زبانزد بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه پرتلاش رسانه‌ای کشور، همکاران محترم ایشان در خبرگزاری نسیم آنلاین، خانواده محترم و دیگر بستگان ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان شکیبایی و آرامش طلب می‌کنم.

سعید خطیب‌زاده