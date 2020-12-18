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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۴۳

در لیگ دسته دوم فوتسال؛

«دلسوختگان قم» در بندرعباس به مصاف حریفان می رود

«دلسوختگان قم» در بندرعباس به مصاف حریفان می رود

قم- تیم فوتسال دلسوختگان قم از شنبه ۲۹ آذر در بندرعباس در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه‌های کشور به مصاف ۵ حریف خود خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت (ع) در گروه دوم این مرحله با تیم‌های جنرال ویند سقز، فلز گرمسار، پدیده فیروزکوه، آیندگان بندرعباس و آروین قالا ماکو هم گروه است و از ۲۹ آذر تا سوم دی ماه ۱۳۹۹ در دور رفت این رقابت‌ها که به میزبانی بندرعباس برگزار می‌شود با حریفان خود پیکار می‌کند.

بازی‌های دور برگشت نیز از سیزدهم تا هفدهم دی ماه در گرمسار برگزار خواهد شد.

دو تیم برتر این گروه به مرحله نهایی لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه‌های کشور صعود می‌کنند و برای رسیدن به لیگ دسته یک با یکدیگر تلاش می‌کنند.

کد مطلب 5098735

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