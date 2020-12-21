نامشان سلیمانی و نشانشان حسینی است/ هیئات پیشگام هستند

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بدون نام و نشان به میدان آمدند و مرام و مدال حسینی بودن رمز مشترکشان است تا زنگار محرومیت از چهره محله و شهرهای بزدایند و نیازمندان را تسلی بخشند.

بیش از چهار هئیت مذهبی و تبلیغی، هزار مؤسسه قرآنی، مردان و زنان جهادی که لباس رزم پوشیدند تا در عملیاتی که به نام سردار دل‌ها است با نام و نشان یا حسین (ع) و یافاطمه زهرا (س) میدان داری کنند.

محسن محمودی رئیس شورای هیئات مذهبی در مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چهار هزار هیئت مذهبی در استان فعالیت دارند که در زمینه کمک‌های مومنانه و خدمات دهی به مردم کوشا هستند، افزود: هیئت‌ها قبل از اینکه کسی به آنان چیزی اعلام کند به صورت خودجوش و مردمی در بحران‌ها و در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای کمک رسانی و خدمات دهی به مردم پیشقدم هستند.

وی افزود: هیئت‌ها در تمام زمینه‌ها از سیل و زلزله گرفته تا کمک‌های معیشتی به عشق حضرت امام زمان ۰ (عج) و مقام معظم رهبری پیشقدم بودند و منتظر این نبودند که کسی به آنان دستوری دهد و یا تعریف و تمجیدی از آنان داشته باشد.

هیئت‌ها در تمام زمینه‌ها از سیل و زلزله گرفته تا کمک‌های معیشتی به دون تابلو و پرچم به عشق حضرت امام زمان ۰ عج) و مقام معظم رهبری پیشقدم بودند و منتظر این نبودند که کسی به آنان دستوری دهد و یا تعریف و تمجیدی از آنان داشته باشد

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز هیئت‌های مذهبی با جان و دل در اطاعت از امر مقام معظم رهبری در صحنه هستند و تا آن جایی که توان دارند در خدمت رسانی به مردم تلاش خواهند کرد.

علی پور مسئول هیئت مذهبی و فرهنگی مشعر در بابلسر نیز با عنوان اینکه در مازندران ظرفیت‌های خوبی در بخش هیئت‌های مذهبی داریم که به صورت کشوری فعالیت دارند بر لزوم همنوایی و همدلی بین هیئت‌های برای استفاده از این ظرفیت‌های عظیم مردمی تاکید کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه هیئت‌های مذهبی و تبلیغی ریشه در بطن مردم دارند، افزود: هیئت‌ها در واقع از مردم برای مردم هستند و باید از این ظرفیت استفاده و الگوسازی کنیم.

این فعال مذهبی و تبلیغی یادآور شد: اگر هیئت‌های ظرفیت‌های موجود را باور کنند و گرداندگان هیئت‌ها، مداحان و مدیران باور به توانمندی خود داشته باشند مشکلات عظیمی از جامعه قابل رفع است.

وی تصریح کرد، شاهد حضور هیئت‌ها و فعالان مذهبی از جمله مداحان برای کمک به مردم در جریان آبگرفتگی شهر بودیم و این کار آنان سبب ورود دستگاه قضا در این زمینه شد و این مسئله ظرفیت هیئت مذهبی را نشان می‌دهد و به برکت دستگاه اهل بیت حرفش خریدار دارد.

علی پور با عنوان اینکه باید از ظرفیت‌ها برای حل مشکلات مردم استفاده کنیم، تصریح کرد: برای خدمات دهی به مردم باید هیئت‌ها را هماهنگ و منسجم کنیم و از موازی کاری پرهیز کنیم.

وی با اشاره به اجرای عملیات حاج قاسم سلیمانی با موضوع محله محور یادآور شد: برخی از مشکلاتی که در محلات با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم ناشی از آن است که محلات ما متولیان زیادی دارند و دایه‌های مهربان‌تر از مادر در محلات زیاد شده و کسانی با ماهی دادن کاری می‌کنند که ماهیگیری فراموش شود و مردم از مساجد فاصله گیرند.

وی با عنوان اینکه هیئت‌های مذهبی با خدمات دهی در محلات باید کاری کنند که مردم با مساجد آشتی کنند، گفت: متأسفانه کاری شده که مردم از امامان جماعت فاصله گیرند و این افراد مرجع نباشند.

مسئول هیئت مذهبی مشعر خواستار ساماندهی ظرفیت‌ها و خیران برای خدمات دهی و رفع نیاز محلات در شهرها شد و گفت: برخی خیران در خارج از محله و شهرها هزینه می‌کنند درحالی که همسایه کنار مسجد فقیر است.

وی تاکید کرد باید امام محله و مسجد محله را برای رسیدگی به امور محور قرار دهیم.

هزار مؤسسه قرانی نیز در مازندران فعالیت دارند و به رغم آنکه توجه خاصی به آنان نمی‌شود اما این مؤسسات در زمینه اشاعه فرهنگ مکتب حاج قاسم سلیمانی و کمک به مردم مشغول فعالیت هستند.

بلال زاهدی مسئول بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قوی‌ترین مجموعه مردمی که پای کار مطالبات مردمی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری هستند، هیئات و فعالان مذهبی هستند، ادامه داد: انسجام و اتحاد بین هیئات مذهبی امری ضروری است.

وی ادامه داد: برای محقق شدن مطالبات، شورای هیئات مذهبی و جامعه ایمانی طی عملیات مشترکی که در برهه‌های مختلف زمانی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، اربعین حسینی داشتند، دارای وفاق و همدلی هستند.

فعالیت ۱۲۸ گروه جهادی و تبلیغی

وی گفت: هیئات و فعالان مذهبی دور میزی مشترک برای اجرای برنامه‌ها تصمیم گیری و فعالیت می‌کنند و قریب به ۱۲۸ هیئت مذهبی با عنوان ۱۲۸ گروه جهادی در ماجرای کرونا وارد عرصه شدند و بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب ۳۰ هزار بسته معیشتی تهیه و توزیع کردند.

زاهدی با عنوان اینکه سمت و سوی هیئت‌های مذهبی براین است که هر هیئتی یک محله را پوشش دهد، افزود: واقعیت این است که هیئات مذهبی در تأمین منابع مالی دارای مشکل هستند اما با این حال در مرحله هشتم کمک مومنانه به تاسی از کار بزرگ حاج قاسم سلیمانی اقدام به کمک رسانی به همنوعان می‌کنند.

وی تهیه اقلام و گسترده شدن جامعه هدف را از جمله مسائل بیان کرد و گفت: باید مطالبه عمومی و مردمی برای خدمت رسانی به مردم شکل گیرد تا نگاه کیفی تری نسبت به هیئت‌های مذهبی و ستایشگران اهل بیت برای تأمین و توزیع بسته‌ها داشته باشند.

زاهدی یادآور شد: بسیج مداحان هیئات مذهبی با تمام وجود در طرح شهید سلیمانی پای کار است و فعالیت خواهد کرد.

روشنگر مدیر مرکز قرآنی دختران مازندران نیز با بیان اینکه بانوان و دختران مذهبی نیز تحت لوای سازمان تبلیغات در امر فعالیت جهادی با گروه دانش آموزان و خانواده‌ها فعالیت دارند، گفت: سعی کردیم برای فراگیری این مسئله خانواده‌ها را پای کار بیاوریم که در گروه جهادی و قرآنی فعالیت می‌کنند.

وی با اظهار اینکه همچنین دانش آموزان قرآنی نیز پای کار آمدند، گفت: شاهد کمک‌هایی از سوی خانواده‌های کم بضاعت هستیم و برخی دختران کوچک با پس اندازهای قلک شأن سعی کردند آن را به بچه‌های نیازمند و بی بضاعت هدیه کنند.

محمدحسین طبرستانی عضو هیئت مذهبی یا فاطمه (س) بابل نیز با بیان اینکه این هیئت جزو مجموعه شاخص کشوری است، افزود: طبق دستورالعمل برپایی مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، برنامه‌هایی برای این آئین دارد همچنین این مجموعه نسبت به بازسازی دو شهر محروم کشور شامل کارون و سرپل ذهاب اقدام می‌کند.

وی یادآور شد: شهر کارون را یکماهی تحویل کردیم و در اجرای برنامه‌ها سعی کردیم شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس را سرلوحه قرار دهیم و در این هفته ساخت دو مسکن محرومان.دو مدرسه ۹ کلاسه و چهارکلاسه در کارون و سرپل ذهاب، توزیع شش هزار سبد کالا به مناسبت شب ولادت حضرت زینب (س) در مصلای بابل از جمله اقدامات است.

دو مدرسه ۹ کلاسه و چهارکلاسه در کارون و سرپل ذهاب، توزیع شش هزار سبد کالا به مناسبت شب ولادت حضرت زینب (س) در مصلی بابل از جمله اقدامات است

طبرستانی یادآور شد: همچنین قرارداد ساخت ۹۰ واحد ۴۷ متری در سه روستای شیعه نشین بیرجند به عنوان عملیات حاج قاسم را منعقد کردیم و هر ۲۷ روز یک واحد دوخوابه را تحویل مردم می‌دهیم.

این فعال مذهبی ادامه داد: تجلیل از ۶۹ پرستار با نام و یاد و حاج قاسم، توزیع ۲۵ هزار بسته آب معدنی برای بندر امام از دیگر اقدامات جهادی هیئت به شمار می‌رود.

هیئت‌ها و فعالان مذهبی مازندران به صورت خودجوش پای کار آمدند تا کار سردار سلیمانی را در خدمت رسانی به مردم و محرومان ادامه دهند و ضرورت توجه متولیان امر و برنامه ریزی برای بهره گیری از توانمندی‌های این پتانسیل مردم بیش از پیش احساس می‌شود.