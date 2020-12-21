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۱ دی ۱۳۹۹، ۸:۴۶

رییس سازمان بسیج رسانه خبر داد:

مراسم بزرگداشت «سعید جباری» در قزوین برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت «سعید جباری» در قزوین برگزار می‌شود

قزوین – رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین گفت: مراسم بزرگداشت «سعید جباری» فعال رسانه‌ای اهل قزوین در سازمان بسیج رسانه این استان برگزار می‌شود.

محمد کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به درگذشت «سعید جباری» مدیرعامل خبرگزاری «نسیم آنلاین» و مدیرمسئول پایگاه خبری «نود اقتصادی» اظهار کرد: سعید جباری چهره جوان انقلابی و پرتلاش عرصه‌های رسانه‌ای انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: متأسفانه جبهه انقلاب اسلامی یکی از جوانان نقش‌آفرین در حوزه نهضت تبلیغی نوین، مستند و رسانه‌ای را از دست داد و این امر ضایعه بزرگی برای رسانه‌های متعهد کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین ادامه داد: کشور و همچنین استان قزوین یک مدیر جوان جهادی، خستگی‌ناپذیر و متعهد جبهه فرهنگی انقلاب را از دست داد و این ضایعه دردناک را به اصحاب رسانه باید تسلیت عرض کنیم.

وی عنوان کرد: در همین راستا مراسم بزرگداشتی به صورت مجازی صبح روز پنجشنبه ۴ دی ماه توسط سازمان بسیج رسانه برگزار خواهد شد.

کشاورز اضافه کرد: سخنران این مراسم محمدرضا امامقلی کارگردان و مستندساز برجسته قزوینی و از نزدیکان مرحوم جباری خواهد بود.

وی یادآور شد: این مراسم ساعت ۱۱ و به صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام سازمان بسیج رسانه استان قزوین پخش خواهد شد.

کد مطلب 5100832

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