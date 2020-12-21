محمد کشاورز در گفتوگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به درگذشت «سعید جباری» مدیرعامل خبرگزاری «نسیم آنلاین» و مدیرمسئول پایگاه خبری «نود اقتصادی» اظهار کرد: سعید جباری چهره جوان انقلابی و پرتلاش عرصههای رسانهای انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: متأسفانه جبهه انقلاب اسلامی یکی از جوانان نقشآفرین در حوزه نهضت تبلیغی نوین، مستند و رسانهای را از دست داد و این امر ضایعه بزرگی برای رسانههای متعهد کشور محسوب میشود.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان قزوین ادامه داد: کشور و همچنین استان قزوین یک مدیر جوان جهادی، خستگیناپذیر و متعهد جبهه فرهنگی انقلاب را از دست داد و این ضایعه دردناک را به اصحاب رسانه باید تسلیت عرض کنیم.
وی عنوان کرد: در همین راستا مراسم بزرگداشتی به صورت مجازی صبح روز پنجشنبه ۴ دی ماه توسط سازمان بسیج رسانه برگزار خواهد شد.
کشاورز اضافه کرد: سخنران این مراسم محمدرضا امامقلی کارگردان و مستندساز برجسته قزوینی و از نزدیکان مرحوم جباری خواهد بود.
وی یادآور شد: این مراسم ساعت ۱۱ و به صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام سازمان بسیج رسانه استان قزوین پخش خواهد شد.
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