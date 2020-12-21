ضرورت مستندسازی طرح شهید سلیمانی/شرح وظایف سه تیم مراقبتی

محمد آسایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت مستند سازی اقدامات مقابله با کرونا تاکید کرد و گفت: مقابله با کووید ۱۹، کاری است که در عرصه ارائه خدمات بهداشتی اولیه در حاشیه شهرها، کوچه و بازار، پایگاه های سلامت، مراکز منتخب ۱۶ و ۲۴ ساعته، در صنوف مختلف، وسایل حمل و نقل عمومی و پایانه ها و سایر نقاط انجام می شود. بنابراین انتظار داریم نمایندگان معاونت بهداشتی و روابط عمومی ها با هم هماهنگ باشند.

وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت در روند ارائه خدمات مراقبتی در قالب طرح شهید سلیمانی سه تیم تعریف کرده است، افزود: این سه تیم شامل مراقبین سلامت، حافظین سلامت و ناظرین سلامت است.

آسایی ادامه داد: مراقبین سلامت همان افرادی هستند که به شناسایی بیماران از درب منزل تا انتقال آنها به مراکز درمانی، فعالیت دارند.

وی با اشاره به تیم های حمایتی که همان گروه های بسیجی هستند، گفت: این تیم، به اقداماتی نظیر رسیدگی به بیماران کم بضاعت و مبحث قرنطینه خانگی مشغول هستند.

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی، تیم های نظارتی را همکاران بهداشت محیط معرفی کرد و افزود: اعضای این تیم نیز به همراه نمایندگان هلال احمر یا بسیج از مراکز عرضه و فروش موادغذایی بازدید می کنند.

آسایی با تاکید بر اهمیت مستندسازی اقداماتی که در طرح شهید سلیمانی صورت می گیرد، تصریح کرد: مهمترین مسئله این است که میزان رضایتمندی مردم و گیرندگان خدمت را ثبت کنیم.