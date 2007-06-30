ایران در سه سال آینده صادر کننده بزرگ بنزین در منطقه و جهان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران واحد مرکزی خبر و شبکه خبر به تشریح اقدامات دولت برای اجرای مصوبه مجلس در خصوص سهمیه بندی بنزین پرداخت و با تاکید بر اینکه کار سهمیه بندی در کشور بسیار پیچیده و گسترده است ، گفت: تشخیص مجلس این بود که دولت زودتر سهمیه بندی بنزین را اجرا کند؛ چرا که مصرف بنزین در کشور روز افزون است و منابع کشور اجازه واردات بیش از این را نمی دهد.



رییس جمهور افزود: دولت موظف است قانون مجلس را اجرا کند و همه تلاشمان این بود که این قانون به بهترین نحو اجرا شود که کمترین زحمت را برای مردم داشته باشد.



رییس جمهور با اشاره به اینکه کل درآمد نفتی ایران ازفروش نفت و گاز و دیگر فرآورده های نفتی 50 میلیارد دلار در سال است، تصریح کرد: مصرف انرژی در کشور از قبیل نفت، گاز و بنزین 55 میلیارد دلار است و این رقم سنگین در دنیا کم نظیر است.



رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه ملت عزیز ایران در طرح سهمیه بندی بنزین می پذیرند که مشکلات جنبی هم وجود داشته باشد، گفت: ما باید از روشهای گوناگون، مصرف بنزین را کاهش دهیم و از این رو تشخیص مجلس این بود که بنزین باید سهمیه بندی شود و دولت این خواسته را اجرا کند.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، مصرف بنزین در روزهای اخیر از 80 میلیون لیتر به 70 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تاکید کرد: با برنامه ها و فعالیت هایی که اکنون داریم انجام می دهیم ، باید مصرف بنزین در کشور به زیر 60 میلیون لیتر در روز برسد و این یک اتفاق خیلی بزرگ است.



رییس جمهور با اشاره به اینکه با کاهش مصرف بنزین، منابع مالی آن در توسعه حمل و نقل، شهرها، مسکن، راه، آب و برق، دانشگاهها و آزمایشگاهها و توسعه و نوسازی مدارس صرف خواهد شد،اظهار کرد: البته فقط با سهمیه بندی بنزین کار درست نمی¬شود؛ بلکه باید توسعه حمل و نقل عمومی و گاز سوز کردن خودروها را با جدیت دنبال کنیم و دراین باره دولت برنامه هایی تنظیم کرده که بسیار وسیع است.



دکتر احمدی نژاد گفت: اگر ما گاز سوز کردن خودروها را توسعه دهیم و فقط در سال جاری وانت ها، تاکسی ها و مسافرکش ها بتوانند به طور کامل گاز سوز شوند، بین 24 تا 26 میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی می شود.



وی افزود: امسال با این کار از هر نوع وارداتی بی نیاز می شویم و حتی می توانیم بخشی از بنزین را صادر کنیم.



رییس جمهور در ادامه به برخی موانع و مشکلات طرح سهمیه بندی سوخت بنزین اشاره کرد و گفت: البته در این میان کسانی هستند که آن روزهایی که قانون سهمیه بندی بنزین اجرایی نشده بود، می گفتند چرا سهمیه بندی نمی کنید، چرا عقب انداخته اید، اما روزی که سهمیه بندی اجرایی شد، می گفتند چرا سهمیه بندی کردید؟!



وی افزود: البته کسی علاقه ای به اعمال محدودیت ندارد. واقعاً دولت و مجلس نه می خواهند حرکت خودروها در شهرها به صورت زوج و فرد باشد، نه می خواهند محدودیت ترافیکی بگذارند و نه می خواهند بنزین سهمیه بندی شود.



در ادامه این مصاحبه تلویزیونی، دکتر احمدی نژاد در مورد مازاد مصرف بنزین بعضی از خودروها گفت: بیش از 85 درصد مصرف بنزین کمتر از سهمیه ای است که اعلام شده است. با این حال تا پایان تابستان بر اساس آماری که می گیریم کسانی که نیاز به مصرف بیشتر دارند، اعلام کنند تا دولت از طریق افزایش تولید آن را تامین کند.



وی در ادامه با اشاره به ادعای رسانه های غربی مبنی بر این که اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در واقع آماده شدن ایران برای تحریم بین المللی است،اظهار کرد: ما هر کاری که در کشور انجام دهیم آنان یک حرفی می زنند و این هم نشان می دهد آنها یک نیتی و توطئه ای داشتند که خنثی شد و به این خاطر عصبانی هستند.



رییس جمهور گفت: آنان ملت ما را نمی شناسند ، آنها خیال می کنند مثلا اگر اعلام کنند بنزین نمی فروشیم، ملت ایران دستشان را بالا می برند و اینکه ما می گوییم انرژی هسته ای نمی خواهیم، اما آنان اشتباه می کنند. اگر آنها آن کار را هم بکنند بلافاصله مردم خودشان به صحنه می آیند و توطئه دشمن را خنثی می کنند.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه در دولت نهم توسعه و ساخت پالایشگاههای جدید بنزین در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: در سه سال آینده ایران اسلامی به یکی از صادر کنندگان اصلی بنزین در منطقه و دنیا تبدیل خواهد شد که درآمد خوبی برای ملت ایران خواهد داشت.



وی در ادامه با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین هیچ ارتباطی به افزایش قیمت ها ندارد، تصریح کرد: همه تلاش ها و تحمل فشارها از سوی دولت به خاطر این است که بی جهت قیمت ها افزایش نیابد و زندگی مردم دچار آسیب نشود.



رییس جمهور با اشاره به اینکه با کمک و همکاری مردم، متخصصین و صاحبان صنایع باید زمینه کاهش مصرف سوخت را به عنوان یک فرصت بزرگ برای صنعت و اقتصاد کشور فراهم کنیم، گفت: اگر ما ظرف 3-4 سال آینده خودروهای کشور گاز سوز کنیم، به کلی از مصرف بنزین بی نیاز می شویم.



رییس جمهور با بیان اینکه تا مهر ماه سال جاری 550 جایگاه سوخت گاز در کشور خواهیم ساخت، گفت: این آمار تا پایان سال به هزار جایگاه سوخت گاز در کشورخواهد رسید.



وی افزود: اگر خودروها گاز سوز شوند، محیط زیست هم از نظر استانداردهای زیست محیطی، پاکیزه تر و سالم تر خواهد شد.



رییس جمهور در پایان این مصاحبه با بیان اینکه ملت شریف ایران توانایی تصمیم گیری بزرگ و اجرای آن را دارند، گفت: همه تلاش دولت خدمتگزار این بوده و هست که مردم راحت باشند و زیاد به زحمت نیفتند.