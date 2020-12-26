به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: خوشحالیم که امروز شاهد آن هستیم منطقه قرمز در کشور نداریم، منطقه نارنجی هم نداریم و باید تلاش کنیم شرایط فعلی را حفظ کنیم.

وی افزود: از مردمی که با همه وجود و توان کمک و پروتکل‌ها را اجرا کردند، تشکر می‌کنم. امیدواریم شب یلدا در روند امروز کشور تأثیر نگذاشته باشد.

۱۳۰ مرگ کرونایی هم زیاد است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز شرایط مناسبی نسبت به آنچه قبلاً پیش‌بینی می‌شد، داریم، گفت: البته با مطلوب فاصله داریم. ۱۳۰ فوتی هم برای ما زیاد است. اگر به زیر ۱۰۰ فوتی هم رسیدیم آن هم زیاد است. باید تلاش کنیم در استان‌ها در طول هفته فوتی و بستری نداشته باشیم.

روحانی با بیان اینکه اولین مساله پایدار ماندن وضعیت کنترل شده است، اظهار داشت: برای این وضعیت تلاش‌های زیادی شده است و شرایط نسبتاً مطلوب‌تری پیش روی ماست. وقتی ایران را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم کارکرد همه عوامل تأثیرگذار در کادر درمان ما بسیار اثرگذار است. باید این شرایط را حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: امروز شاهد جهش این ویروس در برخی کشورهای اروپایی مخصوصاً در انگلیس هستیم. ما باید مراقبت بیشتری در رابطه با ورودی مسافرانی که از این مناطق وارد ایران می‌شوند، داشته باشیم تا این ویروس جهش یافته دوباره مردم و جامعه ما را گرفتار نکند.

رئیس‌جمهور افزود: امروز فاصله‌گذاری‌ها تا حدی مراعات می‌شود، در شب‌نشینی‌ها مردم مراعات می‌کنند. همیشه باید این مساله را مراعات کنیم که ما در شرایط عادی نیستیم بلکه در شرایط کرونایی هستیم. مخصوصاً در ایام فاطمیه باید مراعات پروتکل‌ها را به عنوان یک وظیفه شرعی، در نظر داشته باشیم و این همانی است که اهل بیت نیز همان را از ما می‌خواهند.

رسانه‌های ضد ایران «پررویی» می‌کنند

روحانی با اشاره به مساله واکسن کرونا، گفت: معمولاً این رسانه‌های ضد ایرانی هر روزی یک بهانه‌ای پیدا می‌کنند، خیلی هم پررو هستند، روی یک بهانه‌ای سوار می‌شوند و موج‌سواری می‌کنند و می‌فهمند چه افتضاحی کردند و همه مردم می‌فهمند این‌ها دروغ گفتند و واقعیات را تحریف کردند اما این پررویی همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: این رسانه‌ها مدت‌ها شروع کردند به گفتن اینکه همه دنیا در حال واکسن زدن هستند و چرا ایران این کار را نمی‌کند، چرا عقب است چرا دنبال واکسن نیست؟ سپس مشکلات را گفتند که ایران پول ندارد یا اینکه پول دارد و منتقل نمی‌شود، یا اینکه منتقل می‌شود و آمریکا هم اجازه می‌دهد. به هرحال یک بساطی را به راه انداختند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: من خواهش می‌کنم که مردم توجه داشته باشند که در همان روزها و ماه‌های اولیه یکی از مسائل مورد نظر ما واکسن بود. اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان از همان ابتدا کارشان را شروع کردند، به خاطر تاکید بر ساخت واکسن بود و در عین حال باید به دنبال خرید واکسن باشیم زیرا ممکن است یک تا دو ماه دیرتر به واکسن برسیم.

روحانی با بیان اینکه تمام تبلیغاتی که می‌شود، تبلیغات نادرست و نارواست، افزود: ایران حتماً دنبال واکسن داخلی است. چند شرکت دانش بنیان ما در این زمینه تلاش می‌کنند و ان شاءالله به مقصد می رسند اما همزمان برای خرید واکسن خارجی تلاش کردیم.

وی گفت: حتماً آمریکایی‌ها برای ما مشکل درست کردند و هیچکس در این قضیه تردید نکند، نه تنها در واکسن، دارو و مواد غذایی بلکه شما مواردی پیدا نمی‌کنید که ما چیزی بخواهیم از خارج کشور خریداری کنیم و در آنجا آثار خباثت و رذالت آمریکا را نبینیم. هر مورد خرید و صادرات و هرچه روی آن انگشت بگذارید، می‌بینید که فعالیت خبیثانه و رذیلانه آمریکا وجود دارد.

چطور می‌توان به آمریکا اعتماد کرد؟

وی افزود: ما یک پولی آماده کردیم تا از طریق یک بانکی بدهیم و واکسن بخریم، پول هم آماده بود اما آنها گفتند اول باید اوفک آمریکا اجازه رسمی بدهد و تا او اجازه ندهد ما پول قبول نمی‌کنیم. آنها مردم و سازمان بهداشت جهانی را ترسانده‌اند.

رئیس‌جمهور گفت: ما خواستیم یک پولی را منتقل کنیم، آن کشور هم قبول کرده و اوفک هم گفته اشکالی ندارد اما می‌گویند این پول اول باید در یک بانک آمریکایی بیاید و از بانک آمریکایی منتقل شود. خُب چه کسی به شما اعتماد می‌کند؟ شما هرکجا پول ما را پیدا کردید دزدیدید، شما که در دزدی معروفید، ما چطور به یک دزد اعتماد کنیم؟

لحظه به لحظه به دنبال بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستیم

روحانی تاکید کرد: این مساله راه‌های مختلفی داشت، من خودم در نامه به بانک مرکزی چند راه معمولی پیشنهاد کردم، بانک مرکزی هم آن راه‌ها را رفت اما نگذاشتند. مردم فکر نکنند ما مشکل نداریم. اینکه مقام معظم رهبری فرمودند تحریم را بی اثر کنید، ما لحظه به لحظه داریم این کار را می‌کنیم نه ساعتی. هر لحظه که جنسی از کشور صادر شود و هرلحظه که جنسی وارد کشور شود و هر لحظه که پولی منتقل شود، شما بدانید که آنجا ساعت‌ها با تحریم جنگیده و مبارزه شده است. یعنی ما رفتیم که تحریم را بی اثر کنیم و آن را بی اثر هم کردیم.

وی اظهار داشت: با همه توان و تلاش اقدامات لازم برای تأمین اعتبار و انتقال انجام گرفته است و ما هر کجا واکسنی باشد و مورد اعتماد و اطمینان باشد و وزارت بهداشت و درمان ما بگوید این واکسن مورد اعتماد است، حتماً خریداری می‌کنیم و پول آن را با هر شرایطی که می‌توانیم منتقل می‌کنیم.

حاضر نیستیم مردم دوره آزمایشی واکسن غیرمعتبر را بگذرانند

رئیس‌جمهور گفت: اما ما حاضر نیستیم مردم کشور ما دوره آزمایشی یک واکسن غیر معتبر را بگذرانند. یک شرکتی یک واکسنی درست کرده است و الان می‌خواهد تمرین کند و قصد دارد این واکسن را به برخی کشورها بفرستد تا دوره تست این واکسن را بگذارند. چنین کاری را وزارت بهداشت و درمان ما انجام نمی‌دهد.

روحانی گفت: هر کجا یک شرکت و واکسن معتبری وجود داشته باشد، ما وسیله حمل و نقل و نگهداری آن را داریم.

وی با بیان اینکه ما در خرید واکسن مشکل داریم اما از مشکل عبور می‌کنیم، تاکید کرد: گاهی اوقات در برخی رسانه‌ها می‌گویند ما نفهمیدیم مسئولین چه می‌گویند، بالاخره تحریم برای خرید واکسن و دارو مشکل هست یا نیست؟ بله تحریم برای دارو و هر چه می‌خواهیم وارد کنیم مشکل است اما ما عبور می‌کنیم، روزانه عبور می‌کنیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: من کاری ندارم که آیا FATF در این مساله مؤثر است یا مؤثر نیست. ما وارد بحث FATF نمی‌شویم. دولت ۴ لایحه دارد که دو لایحه آن تصویب شده و دو لایحه دیگر مانده است، که هم دولت و هم مجلس تصویب کردند و در مسیر رسیدگی است و ما می‌خواهیم آن دو لایحه تصویب شود. بنابراین FATF یک مقوله‌ای است که باید سر جای خود بحث شود.

روحانی افزود: ما مشکلات داریم اما این مشکلات مانع از فعالیت و اقدامات ما نیست. ممکن است یک چیزی گران‌تر در بیاید و با تأخیر انجام بگیرد اما حتماً این کار انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: روزی که ما واکسنی را خریدیم و وارد کشور شد، باید به دقت به مردم گزارش داده شود که چند واکسن وارد شده است و به چه افرادی تزریق شده است. زیرا در غیر این صورت یک بازی دیگری شروع می‌شود و می‌گویند واکسنی را وارد کردند، به فلان گروه تزریق کردند و به فلان گروه دیگر تزریق نکردند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اولویت‌ها برای تزریق واکسن مشخص است. آنهایی که بیماری زمینه‌ای دارند، آنهایی که سن‌شان بالاست و کادر درمان در اولویت‌های ما هستند. این موضوع به دقت باید مشخص و روزانه هم به مردم توضیح داده شود. دشمنان ما هر روز دنبال این هستند که یک بهانه پیدا کرده و از این مساله سوء استفاده کنند.

روحانی تاکید کرد: در فصل زمستان وارونگی هوا را داریم که می‌تواند مؤثر باشد و ذرات معلق هم می‌تواند در نقل و انتقال ویروس مؤثر باشد و هم می‌تواند در سیستم ایمنی بدن تأثیر منفی بگذارد. بنابراین برای ما مهم است که در این ایام نسبت به آلودگی هوا حساس باشیم، قانون و مقررات داریم، طبق قانون عمل می‌شود، استانداران مسئولیت دارند و برخی موارد که مورد تاکید بوده، امروز در جلسه مورد تصویب و تاکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: پاندومی کرونا یک بیماری عادی نبود و نیست، یک بیماری بود که در تمام ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تأثیر گذاشت. یعنی در مسائل فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و علمی و آموزش و پرورش اثرگذار بود. برای اینکه تأثیر این بیماری را بتوانیم کاهش دهیم نیاز به هماهنگی و همکاری همه جانبه داریم.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما امروز خوشحالیم که همه دست به دست هم دادند یعنی نیروهای مسلح، بسیج، سپاه، هلال احمر، نیروی انتظامی، صدا و سیما، قوای سه گانه و در رأس آن کادر درمان ما تلاش کردند. تنها این هماهنگی و همکاری و یک صدایی و هم‌افزایی است که ما را به نتیجه می‌رساند؛ این یک بیماری خاصی است و مشکلات فراوانی را درست می‌کند. الحمدالله بخش اقتصاد و دیگر بخش‌ها تلاش می‌کنند تا ما بتوانیم نیازمندی‌های معیشتی مردم را تأمین کنیم.

روحانی با بیان اینکه امروز شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمندی‌های وزارت بهداشت را تأمین کنند، افزود سبک زندگی که امروز تغییر کرده است، بخشی از این تغییر دائمی خواهد بود و بخشی از این تغییر هم از بین می‌رود. اساساً سبک زندگی در بهداشت باعث شد که مردم توجه ویژه‌ای به بهداشت داشته باشند.

وی ادامه داد: این بیماری باعث شد که ما به فضای دیجیتال بیشتر تکیه می‌کنیم، این دائمی است و برای همیشه باقی می‌ماند. ما باید دولت را الکترونیک کنیم، باید اقتصاد دیجیتال داشته باشیم و باید انجام خدمات به صورت چهره به چهره را کم کنیم. برخی از این موارد دائمی است و ادامه پیدا می‌کند و برخی هم موقت است. ما این تغییر سبک زندگی در ماه‌های پیش‌رو را حتماً باید با همین شدت ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور گفت: عمر ویروس کرونا در کشور ما از ده ماه گذشته، ضعیف نشده است و جهش پیدا کرده است. ما باید تلاش کنیم که مسیر ابتلاء و فوت نزولی شود که این کار در حال انجام است اما این نباید تبدیل به عادی انگاری شود. اگر به محض اینکه شرایط کمی آرام شود و ما احتیاط‌ها را کنار بگذاریم، باز دو هفته دیگر مبتلا می‌شویم و همین بساط پیش می‌آید. بنابراین همان کاری که برای همه پروتکل‌های بهداشتی شروع کردیم را باید ادامه دهیم.

راه درمان ویروس جهش یافته اروپایی اجرای دقیق‌تر پروتکل‌ها است

روحانی خاطرنشان کرد: این روزها خیلی بحث می‌شود که این ویروس در اروپا جهش پیدا کرده و اینکه آیا وارد کشور شده است یا خیر؟ ما باید تلاش کنیم و اجازه ندهیم وارد کشور شود و اگر وارد شد، راه درمان همانی است که تا امروز داشتیم یعنی برای آن ویروس باز هم فاصله‌گذاری نیاز داریم. تمام پروتکل‌ها را باید دقیق‌تر و بیشتر اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه امید ما به آینده باید تقویت شود و نباید مردم را مأیوس کنیم، افزود: به هر حال بشر در مقابل این ویروس پیروز می‌شود. یک واکسن مطمئن می‌آید و از این شرایط عبور می‌کنیم حالا ممکن است سه تا ۶ ماه دیگر این اتفاق بیافتد. امید به آینده باید همواره مد نظر ما باشد. ما حتماً به یک واکسن باکیفیت داخلی و خارجی می‌رسیم و این ویروس مهار خواهد شد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: افزایش فعالیت اقتصادی و کار و تولید نکته دیگر است. تلاش برای آموزش در فضای مجازی انجام می‌شود اما فعالیت اقتصادی و تولید ما باید به سرعت ادامه پیدا کند. در کنار آن هم لازم است که حوزه و بهداشت و درمان هم تقویت شود، هم از لحاظ تجهیزات، هم از لحاظ استخدام پرستار و هم از لحاظ اینکه ما بتوانیم مشکلات کادر درمان را حل کنیم.

روحانی گفت: تقویت کادر درمان و فعالیت اقتصادی به عنوان دو اصل و دو موضوع باید مدنظر باشد تا بتوانیم از این ایام سخت عبور کنیم.