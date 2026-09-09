حمله پهپادی به یک نفتکش در جنوب شرق فاو عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز خبر داد که یک نفتکش حامل پرچم پاناما و دو میلیون بشکه نفت عراق در آب‌های سرزمینی عراق با یک فروند پهپاد مورد حمله قرار گرفت.

بنا بر اعلام رویترز قایق‌های امداد و نجات عراقی توانستند آتش‌سوزی رخ داده در نفتکش نیو آندروس را مهار کنند.

رویترز به نقل از برخی مقامات در بنادر عراق اعلام کرد که گزارشی از تلفات جانی یا مصدومیت افراد در این حادثه منتشر نشده است.

سازمان تجارت دریایی انگلیس نیز اعلام کرد: گزارشی از حمله به یک نفتکش با پرتابه ناشناس در ۲۸ مایلی جنوب شرق فاو در عراق دریافت شده است.

یک منبع در بنادر عراق به الجزیره گفت: نفتکش هدف قرار گرفته در آب‌های سرزمینی در نزدیکی بندر العمیه در بصره رخ داده است. نفتکش مورد هدف قرار گرفته حامل دو میلیون بشکه نفت عراق بود و در منطقه بارگیری لنگر انداخته بود.

واکنش بغداد

وزارت حمل‌ونقل عراق با صدور بیانیه‌ای به حمله به یک شناور در آب‌های سرزمینی عراق واکنش نشان داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که یک کشتی از نوع نفتکش، متعلق به پاناما و حامل پرچم این کشور، که برای حمل مازوت اختصاص دارد، هنگام حضور در آب‌های سرزمینی عراق از جانب یک منبع ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است.

وزارت حمل‌ونقل عراق تاکید کرد که این حادثه منجر به وارد شدن خسارت مادی به بدنه کشتی شده و به خدمه این نفتکش آسیبی نرسیده و هیچگونه نشت محموله کشتی به داخل آب‌ها را به دنبال نداشته است.

این وزارتخانه اعلام کرد که پس از وقوع حادثه نهادهای امنیتی، رسمی و دریایی مربوطه فورا اقدامات احتیاطی لازم را در دستور کار قرار دادند. کشتی از سایر مناطق جدا شده و تحت نظارت مستمر قرار گرفت.

وزارت حمل‌ونقل عراق افزود که منطقه پیرامون حادثه به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه نشت سوخت خسارت دیگری یا نشانه‌ای که بتواند ایمنی کشتیرانی و محیط زیست دریایی را تهدید کند، وجود ندارد.

این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که نهادهای مربوطه در حال بررسی ابعاد و جزئیات حادثه و تلاش برای شناسایی منبع و علت اصابت هستند.

از سوی دیگر وزارت نفت عراق در اطلاعیه‌ای در راستای توضیح به رسانه‌ها و افکار عمومی اعلام کرد که یک فروند نفتکش که برای ذخیره‌سازی فرآورده نفتی مازوت مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسط شرکت نفتکش‌های عراق اجاره شده است، هنگام حضور در آب‌های سرزمینی عراق در اثر اصابت از یک پرتابه با منشا ناشناس دچار حادثه شده است.

در این اطلاعیه آمده است که این حادثه خسارت مادی جزئی به بدنه کشتی وارد کرده است.

این وزارتخانه تاکید کرد که این حادثه هیچگونه تلفات جانی یا مصدومیتی در میان خدمه کشتی نداشته و هیچگونه نشت محموله فرآورده نفتی به داخل آب‌های دریا رخ نداده است.

بنا بر اعلام وزارت نفت عراق مراجع مربوطه در حال بررسی ابعاد و جزئیات این حادثه هستند و در تلاشند تا منشا اصابت و علل وقوع آن را مشخص کنند.