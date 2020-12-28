آیا دفتر آیت الله سیستانی از فیلم بانوی بهشت حمایت کرده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ادعای یاسرالحبیب مبنی بر حمایت بخش استفتائات دفتر آیت الله سیستانی از فیلم «بانوی بهشت»، دفتر حضرت آیت الله سیستانی نظر خود را پیرامون «شبکه های اجتماعی منتسب این مرجع تقلید» اعلام کرد.

سوال

بسمه تعالی

با سلام و آرزوی طول عمر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سیستانی (دام ظلّه الوارف)

با توجه به گسترش روز افزون ارتباطات به وسیله شبکه‌های اجتماعی، اخیراً صفحات اجتماعی بسیاری (اعم از: فیسبوک، توئیتر، اینستگرام، تلگرام و غیره) به نام معظم له یا دفتر ایشان نسبت به پاسخگویی به مسائل شرعی و غیره اقدام می‌نمایند.

آیا دفتر معظم له سایت یا صفحه اجتماعی رسمی یا مورد تأییدی در شبکه‌های فوق دارد؟

پاسخ

بسمه تعالی

دفتر آقای سیستانی (مد ظلّه) هیچگونه ارتباطی با سایت‌ها و صفحات اجتماعی یاد شده و غیر آن ندارد، و تنها سایت www.sistani.org پایگاه رسمی و مورد تأیید می‌باشد.

موفق باشید.