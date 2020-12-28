آثار بخش مسابقه جشنواره «عمار» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم «عمار»، دبیرخانه یازدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار»» پس از بررسی آثار رسیده به این دوره جشنواره، اسامی آثار راه‌یافته به بخش مسابقه «نماهنگ»، «فیلم ما»، «برنامه تلویزیونی، کلیپ و موشن گرافیک»، «تلویزیون اینترنتی»، «پویانمایی» و «نقد، مقاله و پژوهش سینمایی»، «فیلمنامه» و بخش «قاب اول» را اعلام کرد.

برگزیدگان این بخش‌ها در ایام برگزاری جشنواره، به ترتیبی که توسط دبیرخانه جشنواره، تعیین می‌شود، معرفی خواهند شد.

بخش نماهنگ

این واقعیته – سید احسان حیدری / با هم که باشیم – اسماعیل معنوی / بهار مهربانی – علی رحیمی و محمد امین شریفی / تا ابد ایران – حمید بیات / تار و پود – محمد صادق رمضانی مقدم / تمام خاطرات من – امیر اصانلو و مصطفی فتاحی / دریای تشنگی (قسمت یک دشت تنهایی) – حسن اسدی / دست خط خدا – محمدرضا ملاعباسی / ریحانه – سید میثم سجادی / سیاه و سفید – محمدرضا ملاعباسی / فلسطین، خانه‌ی من – ضحی شهریاری / قرنطینه – امین حسین پور / کاروان آوای امید – طاهر ده پهلوان / بیستا بر مه (گریه آرام) - حسن جعفر / من و تو – مهران علوی / وتر – فاطمه طیوب

بخش پویانمایی

ایستاده‌ایم – مسعود شریفی / آینه – آرش سفیدروز / بر همان عهد – داود زارعی / به همین سادگی – مهدی نجفی / بی قرار – مهدی صدیقی / پیشاهنگ جهاد و شهادت – صادق روشن / تأثیر مخرب رسانه‌ها بر تفکر انسان – سیده زهرا احمدی حسینیان نژاد / جوانمردان – علی احمدی / چهل شاهد – محمد علی صفورا / حسنی میره جنوب – مهناز صابر پور / خانه مقدس – عابدین محمدی / رابی، ربات شگفت انگیز- محمد سادات / شهر موشکی –رسول آذرگون / صفر در سفر – احمدرضا نصری / غروب تباهی – علیرضا حبیبی / فرمانده – علی نانوا باشی / فقط برای خدا ۲ – محمد فلاحیان / قهرمان خین – داود جلیلی و زهره ملامحمدی / گور به گورها – حسین مظفری و سولماز یزدان دوست/ ماهیگیر – علیرضا حبیبی/ مجموعه دهه‌ها-قسمت: اینجا made in- ندا تنهائی مقدم و وحید جدایی/ مرصاد – عابدین محمدی/ من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایبه – مهدیه سادات احمدی سلیمانی / ناجی – سجاد اسماعیل بیگی / نبرد نهان – محمد پورمعظمی / نجات هولیر – عابدین محمدی / وصل – جعفر میرناصری / / هلوکاست یک تمدن – سعید دولت ابادی فراهانی / یاعلی (ع) – علیرضا خوشکام

نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی

«آینه‌های غیبی»؛ تحلیلی کامل از ارتباط انسان با فرشته و شیطان از منظر قرآن و حدیث با ارائه الگوی بازنمایی رسانه‌ای این ارتباط – مصطفی همدانی / اثربخشی‌محتوای‌دینی «سینمای‌دفاع مقدس»، به‌مثابه «سینمای‌ملّی» برروی «اعضای خانوادة شهدای شهرتهران – رضا صفری / ارائه الگویی از بازنمایی سبک زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی «روحانی» در سریال‌های تلویزیونی (مطالعه موردی نقد سریال سرّ دلبران) – مصطفی همدانی / بررسی نقش و جایگاه سینمای ایران در سیر تحولات فرهنگی و سیاسی منتهی به انقلاب اسلامی ایران – مجتبی اشرافی و مرتضی اشرافی / خشونت جدید، سینمای نابرابر (بررسی نابرابری در روایت خشونت بر پرده سینمای ایران با نگاهی به پرداخت سینمایی استان سیستان و بلوچستان) – مجتبی جهان تیغ / دو انقلاب؛ یک سینما (بررسی سینمای ایران و آمریکا لاتین از فراسوی انقلاب) – حسام‌الدین ابوالحسنی / سنت روایت در ادبیات فارسی: راهکاری نو در روایت برای فیلم کوتاه – مجید کیانیان / سینمای ایران در محاصره ذائقه نوکیسه‌ها (بررسی وضعیت کمدی‌های مبتذل دهه نود و دلیل اقبال مخاطب به این فیلم‌ها) – سیدعلی سیدان / سینمای مقدس؛ فیلم مقاومت و فیلم ضد مقاومت (مروری نقادانه به فیلم‌های جنگی چهار دهه گذشته انقلاب) – رضا عزیزی / شاه کلید اوینی برای نقد درست فیلم (مطالعه موردی: فیلم فرزند خاک و تنگه ابوقریب) – رضا عزیزی / فمینیسم و پویانمایی‌های غربی – زهرا راد / هنر جنگ یا روایت فتح؟ – فرزاد میرحمیدی

فیلمنامه

طرح سریال

روایت ناتمام – محمد سجاد نجفی / عیوق – محمد سجاد نجفی

طرح فیلمنامه

بهارستان – صابر الله دادیان / روز صفر – هادی محمدی نسب / کیمیا – مرضیه منصوری و مجید شتی

فیلمنامه کامل بلند

بر فراز قله‌ها – حجت احمدی زر / بلتا – مجید فراهانی / پیشاهنگ – مهدی مافی / چوب خط – عباس مرادیان / رخنه – مهدی حسین‌علیخانی / سه چهارم جنگ – داود جلیلی و محسن غضنفری / / صاد ی الف دال – محسن راست خانه و راحله پاشایی

فیلمنامه کوتاه

بیست، بیست و دو – سید جواد سنجری / دکل – محمد سلیمانیان و پوریا عطایی

فیلمنامه نیمه بلند

برای پدر – آمین صحرایی / سرحد – محمدحسین سلطانی / لباس جنگی – سید مهدی عباس نژاد / هدیه‌ای برای روح الله – بهروز خندان دل

فیلمنامه مستند

بال‌هایی برای پرواز – مهراب اکبری شهپر / صدق صادقان – مهراب اکبری شهپر

بخش فیلم ما (نهضت تواید محتوای مردمی)



۳۱ سال انتظار – عرفان طحانی / اربعین دارالسلام – علی اکبر ثقفی / بانوان جهادگر نهاوندی – علی سهرابی / بنزین و بارون – مجتبی علی یزدی / پیک کتاب رسان – مجید حاجبی / جهاد ادامه دارد – محمدمهدی انتظار / جهادگران سلامت (قسمت تولید ماسک غدیر) – محمدجواد شیخعلیشاهی / خاطره‌ای دور – حسین مخلصیان / دست به دست – محمد طه ناطقی / راه میرزا – عبدالرضا استودان / سفید پوشان – احسان بلندنظر / شهید سلامتی – علی پوربهزاد / شهید علی اسماعیلی – حسین طالبی مقدم / قهرمان کوشکک – میثم جوکار / کار فرهنگی ثواب ندارد – سعید ستاری / کنارتم هم وطن – مهدی نجفی / مادران ۳ ستاره – صادق صادقی چلیچه / من ۲۰ گرفتم – رضا رادپور / هر خانه یک حسینیه – محمد مهدی رودگر / هستیم بر آن عهدی که بستیم – محسن مرادی / همسر اعظم خانم – جواد صالح / هیات تعطیل نیست – سینا رضایی

بخش برنامه تلویزیونی

برنامه تلویزیونی ترکیبی

ایران بانو – سجاد شیرافکن / پایش – الهام پیرهادی / چاپ اول – احسان فروغی اصل / رخداد – میثم پیله ور / روایت حبیب – مهدی سموعی / سرچشمه – امیرعلی آزادی / قرن ۱۴ – علیرضا خوشکام / کی میاد ستاره چینی – آزاده رجبی / مامان‌ها – مجتبی حسینی / مثبت مکث (بورس) – حمید جوادی / ملازمان حرم – محسن اردستانی رستمی / ملت شهر (مهندس هاتف) – محتبی احسانی / منهای نفت – احسان شادمانی / مهمات – سیداحمد موسویان

تلویزیون اینترنتی

پنجیر تی وی – میثم جوکار / دی بی سی فارسی – رضا حاتمی وفا / رو در رو – ناصر آراسته / سلام مدیا – اسماعیل هاشم آبادی / سیلی – علی سبحانی / سین جیم – محمدجواد شیخعلیشاهی / شهرآرا (مجموعه سیستان و بلوچستان) – میلاد گودرزی / شهرداد (مجموعه بانک خوب) – میلاد گودرزی / شیمی تی وی (کانزاس سیتی یا رشت) – حسین سبزه چین / قوی – سعید خزاعی مقدم / کارآگاه شهر (قسمت برمودای قزوین) – میلاد گودرزی / کارآگاه شهر (قسمت ساخت و باخت) – مهدی محبتی خلف / گروه طه (واردات) – هادی پرتوی نیا / مادری – زهرا یزدان پناه / نصر تی وی (از ایروان تا بهشت) – محسن اردستانی / نصر تی وی (چه کسانی با هنر مخالف اند) – محسن اردستانی رستمی / ویدئولوژی-علی سرو

کلیپ، آیتم و موشن گرافیک

اجتماع سلیمانی‌ها – فرزین خداوردیان / از کوخ تا کاخ – امیرعباس کنعانی / انتقام سخت – مهدیار عقابی / پس وارون – محمدجواد شیخعلیشاهی / پول خون – محمدمهدی صدرالدین کرمی / تربت (بچه بسیجی آرپی جی زن) – مصطفی موسی پسندی / جک استراو – مهدی دهقان / دست‌های رنگی – عباس رفیعی مرغملکی / دلهره‌های آخرین خاکریز – ایمان ایزی / دیپلماسی ورزشی – حمیدرضا غلامزاده / روزگار حمید – علی رهجو و سیدحامد قاسمی / ریتالین – علیرضا حاجی صمدی / فرشتگان زمینی – مهدیه سادات محور جعفری / قدرت رسانه – اسماء رستمی / کرونا زدا – علی سبحانی / کویید ۴۸ – علیرضا رحمانی پور / ماجرای ناباروری – علی کوثری / متانت – محمد مهدی خالقی / مستند طنز دی بی سی فارسی – مصطفی صاحبی / مشاغل سخت – هادی زهره کاشانی / ملت شهر (آیتم) – محمد صادق رمضانی مقدم / من قالیچه سلیمانم – محمدرضا امامقلی / موشن گرافیک سند ۲۰۳۰ – امیر اسماعیلی / میراث سوزان – ضحی شهریاری / نای نفس – حامد سلطانی / یک بسته از بهشت – حسین صداقتی و محمد رسول اسمعیل‌پور

گزارش خبری

از حجره تا غسالخانه – سجاد میرشریف / اوس کاظم – کاظم دهقانی اشکذری / بدهی‌های تمام نشدنی – صابر چهری / پایی که بسته ماند – صابر چهری / تحقیقی فراتر از عسل – پریسا پانیاز / تخریب مسجد هفت درب – مریم تکافی / حماسه مردم ذوالفقاری – نوید سالم زاده / دست‌های پینه بسته – کاظم دهقانی اشکذری / روبان قرمز – طاهره رئیس جعفری مطلق / روستای بلا تکلیف – طاهره رئیس جعفری مطلق / سایه مهر – مریم تکافی / فراموش شدگان نبرد با کرونا – زهرا کلانتری / کوی آسمانی – شیما کرمیانی / مجاهد دیروز، رزمنده امروز – نوید سالم‌زاده / همت‌های والا – خاطره تیموری

بخش رقابتی «قاب اول»

در این دوره از جشنواره، آثاری از فیلمسازان تازه‌نفس جوان و نوجوان نیز در بخش‌های مختلف ثبت‌نام کرده بودند که با تشخیص هیات انتخاب، منتخبی از آن‌ها در بخش «قاب اول» حضور پیدا می‌کنند. آثار حاضر در بخش‌های «نماهنگ»، «پویانمایی» و «تلویزیون اینترنتی» در ادامه آمده است.

آیه رحمت – امیر عباس امینی / دختران نور – سیده فائزه سیدمفید / رفیق قدیمی – محمد سلطان زاده / سالار جنگل – سجاد عزیزپور / سرداران سلامت – امیر رضا واحدی / سرفراز باشی میهن من – ایمان قنبری / سلام بر محمد – محمد عباسپور / شلیک – مصطفی ملاحسینی / فرمانده دل‌ها – رضا مختاری / قهرمانان عاشق – مجید حاجبی / منتظر یعنی – علی دانش / یادمه حسین – محسن شهبازی / پایان ظلم (جنگ آخر) – محمد مجتبی عبدی نسب / حسین پسر غلامحسین – حانیه محمدرضائی بیدگلی / گرما – نیما مرادی / ماه – فاطمه خدیور / ماه پیشونی – احسان – مرادیان / اخبار مدرسه – ایمان قنبری

افتتاحیه یازدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار»، با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا، یازدهم دی ماه و به صورت تلویزیونی صورت می‌گیرد که جزئیات بیشتر آن در روزهای آتی توسط دبیرخانه جشنواره اعلام می‌شود.

همچنین آثار منتخب جشنواره نیز از روز پنجشنبه یازده دی به صورت مجازی و از طریق سایت عماریار Ammaryar.ir اکران می‌شوند.