علی اکبر ثقفی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اکران فیلم «کوچه ژاپنی‌ها» به کارگردانی امیرحسین ثقفی گفت: به تازگی پروانه نمایش فیلم سینمایی «کوچه ژاپنی‌ها» صادر شده و در شرایط مناسب آن را اکران می‌کنیم، البته با توجه به شرایط موجود این فیلم را برای پاییز روی پرده سینما می‌بریم. البته برای دریافت پروانه نمایش مواردی به ما تذکر داده شده بود که با تعامل با مدیران مربوطه این مساله نیز برطرف شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول آماده کردن مواد تبلیغاتی «کوچه ژاپنی‌ها» هستیم تا اطلاع رسانی مناسبی برای اکران داشته باشیم. متاسفانه این روزها بیش از ۱۷۰ فیلم در نوبت اکران قرار دارد و صاحبان آثار تلاش می‌کنند تا فیلم‌های خود را اکران کنند، اما متاسفانه شرایط برای اکران مناسب نیست.

این تهیه کننده سینما تاکید کرد: می‌توان گفت سینمای ایران درست مانند یک دریای طوفانی است که می‌گویند شنا کردن در آن خطر دارد، به همین دلیل اگر فیلمی اکران شود احتمال غرق شدن آن وجود دارد. البته در این میان برخی از فیلم‌ها که فضای متفاوتی دارند می‌توانند در جذب مخاطب موفق باشند اما از ۱۰۰ فیلم در سینمای ایران حداقل ۹۰ فیلم در خطر است.

وی توضیح داد: بسیاری از سینماهای تک سالن از فروش‌های بسیار اندکی برخوردار هستند که از آن جمله می‌توان به سینما آفریقا، صحرا و دیگر سینماهایی از این دست اشاره کرد که مخاطبان خود را از دست داده‌اند. این روزها تنها برخی از فیلم‌ها که بیشتر کمدی هستند تبدیل به اتاق احیای سینمای ایران شده‌اند.

تهیه کننده فیلم «کوچه ژاپنی‌ها» بیان کرد: در این میان سینمای دولتی با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارد، سرمایه لازم را برای ادامه فعالیت تزریق می‌کند. اما نزدیک به ۸۰ درصد از بخش خصوصی در سینمای ایران منفعل شده است چرا که سرمایه کافی برای تولید ندارد.

وی توضیح داد: مساله دیگر بحث افزایش دستمزدها در سینما است که مشکلات بسیاری را برای تهیه‌کنندگان و دیگر صنوف به وجود آورده است. این در حالی است که بازگشت سرمایه در سینمای ایران چندان قابل توجه نیست.

ثقفی در پایان گفت: در چنین شرایطی امید ما سینماگران این است که فضایی را ایجاد کنیم تا مخاطب با سینما آشتی کند و دوباره از دیدن فیلم‌ها لذت ببرد. نباید فراموش کرد سینما هنر و رسانه‌ای است که با تولید اثر در آن می‌توان فضای خوبی را در جامعه ایجاد کرد. تاکید می‌کنم که سینما پایان ندارد، اما شرایط اجتماع به لحاظ اقتصادی و اولویت‌های فعلی به گونه‌ای است که مردم استقبال کمی از سینما دارند و همین مساله سبب شده تا سینما تبدیل به یک کار ریسک پذیر شده است.