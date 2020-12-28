مناسک اربعین اعتکاف سیار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی خود در آئین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین با محوریت «سرداران مقاومت؛ حافظان امنیت اربعین» که در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، گفت: ششمین جایزه جهانی اربعین ابتکاری است که سازمان فرهنگ و ارتباطات از سال‌های قبل برگزار کرده و سال به سال بر دامنه و گستره آن افزوده شده است.

وی افزود: اربعین از جهات مختلف دارای اهمیت و توجه ویژه است و همین اهمیت ایجاب می‌کند آنچه در این مناسک روی می‌دهد، ثبت شده و به یادگار بماند.

صالحی ادامه داد: اربعین مزه، طعم و گستره خاصی داشته و هر سال بر اهمیت آن افزوده شده است و محدود به یک ساحت وجودی انسان نیست؛ بلکه ساحت و ابعاد مختلف انسان را درگیر می‌کند و این ویژگی به مناسک اربعین تمایز و امتیاز می‌دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ساحت اول جسم انسان است یعنی مناسک اربعین جسم را درگیر می‌کند و مسیر پیاده‌روی اربعین سختی‌ها و ریاضت بدنی همراه دارد و بدن را از فرسایش روزمره دور می‌کند و آن را در قالب جدید در می‌آورد. ساحت دوم معرفت و باور است که بخش مهمی از ساحت وجودی انسان است و در اربعین اتفاقات مختلف می‌افتد و این پدیده ظرفیت این را دارد که تأمل در خویشتن و معرفت نفس ایجاد کند. مناسک اربعین نوعی اعتکاف سیار است و انسان در این رویداد روزهایی را در فضای اعتکاف‌گونه سپری می‌کند تا فرصت بازگشت به خود را پیدا کند.

صالحی درباره ساحت سوم و چهارم نیز چنین توضیح داد: ساحت سوم عواطف و احساسات است به این معنا که مناسک اربعین فرصت رشد عاطفی، احساسی و هیجانی مثبت را ایجاد می‌کند، احساسات نسبت به ستارگان درخشانی مانند اهل بیت (ع) و همچنین عواطف و احساسات ناب نسبت به دیگران. ساحت چهارم اراده است، انسان در چند روز پیاده‌روی اربعین هدف‌های بزرگش کوچک و هدف نهایی یعنی سید و سالار شهیدان، بزرگ می‌شود و این عرصه فرصت بازگشت و شدن و تغییر و تحول اساسی است.

سیدعباس صالحی در پایان سخنانش، اشاره کرد: ساحت پنجم ساحت عمل است، چه عمل گفتاری و چه کرداری و چه فردی و چه جمعی. اربعین می‌تواند چتر وفاق، سفینه نجات و خیمه ماندگاری برای صلح جهانی، همزیستی اجتماعی و تعامل و همبستگی باشد و جایزه جهانی اربعین به دنبال خوب دیدن، خوب روایت کردن و به زیبایی عرضه کردن راهپیمایی اربعین است و از نظر جهانی می‌تواند مؤثر و جاذبه‌آفرین باشد.

بنابر اعلام این خبر، به مناسبت فرارسیدن نخستین سالگرد سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، آئین اختتامیه ششمین جایزه جهانی اربعین با محوریت «سرداران مقاومت؛ حافظان امنیت اربعین» امروز (۸ دی ۱۳۹۹) با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل حسینیه الزهرا (س) این سازمان، برگزار شد.

در این آئین، علاوه بر رونمایی از تمبر یادبود این دوره، کتاب پنج دوره قبل این جایزه و همچنین، پوستر دوره هفتم جایزه جهانی اربعین، از برگزیدگان دوره ششم هم تجلیل شد.