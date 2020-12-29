شیوع عامدانه ویروس کرونا توسط رژیم صهیونیستی در میان فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شمار مبتلایان به کرونا در فلسطینِ اشغالی بار دیگر افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که رژیم صهیونیستی سیاست خصمانه‌ای را به منظور شیوع عامدانه ویروس مذکور در صفوف فلسطینیان در پیش گرفته است.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۳۶۳ فلسطینی دیگر نیز در فلسطین به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۲۶ نفر هم در این منطقه بر اثر ابتلاء به کووید ۱۹ جان باختند. بدین ترتیب شمار مبتلایان به کرونا در نوارغزه به بیش از ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.

در همین حال، شمار فوتی‌های ناشی از ابتلاء به کرونا نیز به بیش از هزار و ۴۰۰ نفر رسیده است. آمار ابتلاء به کرونا در نوار غزه نیز به دلیل تداوم محاصره این منطقه، بیش از نقاط دیگر فلسطین در حال افزایش است.

در همین ارتباط، پیشتر «جمال الخضری» رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره غزه در سخنانی گفته بود: علیرغم شیوع ویروس کرونا و رو به وخامت نهادن اوضاع انسانی در نوارغزه، محاصره این منطقه توسط صهیونیست‌ها همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی نیز عملکرد تأثیرگذاری ندارد.

الخضری خواستار اعمال فشار جامعه جهانی بر رژیم صهیونیستی برای شکستن محاصره غزه شد. وی تصریح کرد: تداوم محاصره نوارغزه در سایه شیوع کرونا به معنای مجازات دسته جمعی بیش از ۲ میلیون فلسطینیِ ساکن غزه است.