ممنوعیت ترانزیت سوخت برداشته شد/ از سرگیری تردد از ۱۵ دی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت در جلسه ۷ دی ماه، مصوبه قبلی خود در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه مبنی بر ممنوعیت ترانزیت سوخت شامل بنزین، گازوئیل و هیدروکربورهای مشابه تا پایان امسال را اصلاح کرد و قرار شد از دوشنبه ۱۵ دی ماه بار دیگر کامیون‌های حامل مواد سوختی کشورهای همسایه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران تردد ترانزیتی داشته باشند.

هر دو مصوبه به پیشنهاد وزارت نفت بوده است.

گفتنی است خبرگزاری مهر در همان زمان در گزارشی در خصوص آسیب‌های این مصوبه، لزوم تقویت ترانزیت و استفاده از درآمدهای ترانزیتی را گوشزد کرده بود.

بر اساس این گزارش، در هفته‌های اخیر نیز یک قطار باری از ترکیه بدون عبور از خاک ایران، تولیدات ترکیه را به چین حمل کرد؛ پیش از این نیز در سال‌های اخیر چندین بار قطارهای حامل بارهای ترکیه به اروپا، از شمال ایران و با عبور از دریای خزر، وارد ترکیه و سپس اروپا شده بود.

مهرداد تقی زاده معاون سابق حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از به صدا درآوردن زنگ خطر حذف ایران از نقشه ترانزیتی منطقه در سال‌های گذشته علی رغم داشتن مزیت جغرافیایی برای مسئولان وقت کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ خبر داده بود.

همچنین غلامحسین امیری مدیرکل اسبق دفتر ترانزیت سازمان راهداری نیز در خرداد ماه امسال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش شدید مصرف سوخت در ایران در ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا و مازاد تولید سوخت در کشور، اظهار کرد: وزارت نفت با ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه، قصد دارد تا این کشورها را به خرید سوخت مازاد از ایران وادار کند.

برخی شنیده‌ها حاکی است در ماه‌های اخیر و همزمان با افزایش تردد کامیون‌های حامل محصولات صادراتی ایران به کشورهای همسایه که به افزایش تقاضای مصرف سوخت از یک سو و همچنین تشدید برودت هوا و افزایش تقاضای نیروگاه‌های با سوخت فسیلی کشور برای تولید برق از محل مازوت و گازوئیل به جای گاز که به بخش خانگی اختصاص داده شده، منجر شده‌اند، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش ذخایر سوختی کشور و خودداری از ارائه گازوئیل به کامیون‌ها شنیده می‌شد که شرکت ملی پخش این موضوع را تکذیب کرد و از ارائه سوخت به کامیونداران خبر داد.

مصوبه ۲۸ خرداد هیئت دولت به شرح زیر است: