به گزارش خبرنگار مهر، در هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال تیم خاتم اردکان با نتیجه سه بر صفر تیم آذرباتری ارومیه را شکست داد.

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال آذرباتری پس از شکست تیمش مقابل خاتم اردکان گفت: بازی خوبی بود هر دو تیم نهایت سعی و تلاش خود را کردند از نظر فنی نیز بازی برابری را شاهد بودیم.

سرمربی تیم والیبال آذرباتری اظهار داشت: تیم خاتم برتری خاصی نسبت به آذرباتری نداشت فقط تجربه بازیکنان آنان در مقایسه با بازیکنان کم تجربه ما باعث شد در امتیازات حساس عملکرد بهتری داشته باشند. بازی کاملاً شرایط برابری داشت و هر دو تیم خوب بازی کردند.