نقش کلیدی سردار سلیمانی در خنثی کردن توطئه خاورمیانه جدید

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: در حال حاضر یک سال از جنایت ترور سردار سلیمانی توسط متجاوزان آمریکایی سپری میشود؛ شخصیت برجستهای که در عینِ فعالیت در کسوت یک فرمانده نظامیِ تمامعیار، یک دیپلمات برجسته نیز بود. سردار سلیمانی در واقع شخصیتی بود که همگان به نقش آفرینی ویژه، محوری و راهبردی او در شکلگیری گروههای مقاومت و یکپارچگی آن در سراسر منطقه اذعان دارند.
شهید سلیمانی به عنوان فرمانده ارشد جبهه مقاومت نقش مهمی در توسعه امنیت، عدالت و صلح منطقهای و جهانی داشت. نقشآفرینیهای شهید سردار سپهبد سلیمانی در جبهههای مختلف نبرد با تروریسم، ایشان را به مرکز محور مقاومت تبدیل کرده بود. ترور سپهبد سلیمانی نه تنها مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه باعث انسجام بیشتر آن نیز شده است. در همین رابطه خبرگزاری مهر گفتگوهایی را با شخصیتها و مقامات بینالمللی انجام داده است که بدین شرح است:
استفان لندمن
استفان لندمن نظریهپرداز آمریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد به تشریح دلایل این اقدام تروریستی پرداخت و گفت: علت حذف سردار سلیمانی از سوی آمریکا، نقش برجسته وی در مبارزه با تروریستهای مورد حمایت واشنگتن، ناتو و اسرائیل بود. آمریکا هیچ گاه سیاست خاورمیانهای خود را تغییر نخواهد داد؛ هدف ایالات متحده ترسیم نقشه خود، تضعیف کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم غنائم با شرکای امپریالیستی است
وی درباره نقض قوانین بینالمللی از سوی واشنگتن گفت: آمریکا بر اساس قوانین خود عمل میکند نه قواعد بینالمللی و حتی اگر لازم ببیند، قوانین داخلی و قانون اساسی خودش را نیز نقض میکند.
این نظریهپرداز با اشاره به تاریخچه شوم ایالات متحده در نقض حقوق بشر، افزود: در طول دوره پس از جنگ جهانی دوم، این کشور ترورهای موفق و ناموفق متعددی را در کارنامه خود ثبت کرده است. جنایتکاران سازمان جاسوسی آمریکا تقریباً همیشه درگیر چنین مسائلی بودهاند.
لندمن گفت: آمریکا هر کسی را که تهدیدی برای اهداف استعماریاش باشد ترور میکند؛ چه آن فرد سلیمانی باشد و چه یک آمریکایی. آنها افرادی مانند «مارتین لوتر کینگ» را هم به دلیل رویکردهای مخالف رژیم حاکم بر واشنگتن به قتل رساندند.
او گفت: آنها به جرم آزادی خواهی در برابر داعش تحت حمایت آمریکا در عراق کشته شدند - نه به خاطر اینکه تهدیدی برای امنیت آمریکا بودند. لندمن این اقدام واشنگتن را یک ویژگی بارز از عملکرد امپریالیسم دانست و گفت: این اقدام یک برنامه شیطانی علیه صلح، عدالت و حاکمیت قانون در جهان بود.
لندمن، همچنین به طرح آمریکا برای تغییر نقشه منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکا هیچ گاه سیاست خاورمیانهای خود را تغییر نخواهد داد؛ هدف ایالات متحده ترسیم نقشه خود، تضعیف کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم غنائم با شرکای امپریالیستی است. وی افزود: تا زمانی که این منطقه سرشار از نفت باشد، مداخله جویی ارتش آمریکا برای ماندن در آن ادامه خواهد داشت.
ناصر قندیل
ناصر قندیل تحلیلگر برجسته لبنانی و سردبیر روزنامه «البناء» اظهار داشت: زمانی که از نقش مهم، راهبردی و مؤثر شهید حاج قاسم سلیمانی در لبنان، سوریه، فلسطین و… سخن میگوییم و نیز زمانی که به نقش آفرینی وی در حمایت از مقاومت در جنگهای پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ علیه مقاومت در لبنان، نگاهی گذرا میاندازیم، تنها به یک نتیجه می رسیم و آن، این است که حاج قاسم سلیمانی «قهرمان پیروزی بر داعش» به شمار میرود.
همگان میدانند که گروه تروریستی تکفیری داعش با هدف تأمین منافع و مصالح رژیم صهیونیستی، بسط هیمنه ایالات متحده آمریکا در نقاط مختلف منطقه و نیز حاکم کردن فضایی از هرج و مرج در نقاط مختلف منطقه ظهور و بروز پیدا کرد. بدون شک میتوان گفت که اگر حاج قاسم سلیمانی و نقش آفرینی راهبردی او در میادین نبرد نبود، تحقق پیروزیِ نهایی بر تروریسمِ تکفیری داعش در سوریه و عراق و منطقه میسر نبود.
اگر حاج قاسم سلیمانی نبود، حفاظت و حراست از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و عراق میسر نبود. نباید از کنار نقشی که حاج قاسم سلیمانی در عراق ایفا کرد به سادگی عبور کرد. حاج قاسم سلیمانی درست در شرایطی که تمامی خطوط دفاعی نظامی در عراق درهم شکسته بود، به همراه شهید ابومهدی المهندس در خط مقدم میدان نبرد قرار داشت. شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس بودند که از بغداد آن هم در شرایطی که داعش به پشت دروازههای این شهر رسیده بود، حفاظت و حراست کردند.
در جریان جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی با تمام توان زیرساختهای مقاومت در لبنان را هدف قرار داد. در این میان، حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز به عنوان پشتوانه مقاومت وارد عمل شد و به حمایت از مقاومت لبنان پرداخت. در آن هنگام، تصور این بود که طبیعی است حاج قاسم سلیمانی در «دمشق» پایتخت سوریه مستقر شود تا بتواند حلقه وصلی میان مقاومت و جمهوری اسلامی ایران باشد. حاج قاسم و جمهوری اسلامی ایران بە عنوان اولین کمک رسانان بە مردم کُرد عراق در برهههای سخت تاریخ در اذهان باقی خواهند ماند. مردم اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه هیچ گاه ایشان را فراموش نمیکنند و همیشە بە بزرگی و نیکی از وی یاد خواهند کرد
به یاد دارم که در آن زمان حتی «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه دستورات لازم برای حمایت از مقاومت در لبنان را صادر کرده بود. وی دست حاج قاسم سلیمانی برای ارسال تسلیحات از کانالهای سوریه به لبنان را باز گذاشته بود؛ کما اینکه بشار اسد اعلام کرده بود که سوریه از محتویات انبارهای تسلیحاتی خود برای تسلیح نیروهای مقاومت در لبنان دریغ نمیکند.
علیرغم تمامی آنچه که گفته شد، حاج قاسم سلیمانی دوست نداشت که در خط مقدم جبهه نبرد در لبنان نباشد. به همین دلیل، او اصرار داشت که در اتاق عملیات مرکزی در شهر «بیروت» در کنار فرمانده شهید «حاج عماد مغنیه» دوست و همراه همیشگیاش و نیز در کنار سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان باشد. در طول جنگ ۳۳ روزه حاج قاسم مُدام در میان میادین نبرد و اتاق عملیات مرکزی در رفت و آمد بود.
او در این مدت تمام تلاش خود را به کار بست تا تمامی آنچه را که مَردان مقاومت در لبنان به آن احتیاج داشتند، فراهم کند. به یاد دارم که چند ماه پیش از شهادت فرمانده عماد مغنیه این فرصت برای من مهیا شد که دیداری با او داشته باشم. او در این دیدار از حجم حمایتهای حاج قاسم سلیمانی از مَردان مقاومت در لبنان سخن گفت.
شهید مغنیه همچنین از حجم کمکهایی سخن گفت که به فضل حاج قاسم سلیمانی و رهنمودهای امام سید علی خامنهای (مدظله العالی) به دست مَردان مقاومت در لبنان رسیده بود. همین حمایتها و امدادرسانیها بود که موجب شد مقاومت لبنان پس از جنگ قدرتی به مراتب بیشتر از مرحله پیش از جنگ داشته باشد.
ناظم دباغ
ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: همیشە و در همە مراحل سخت، جمهوری اسلامی ایران از طریق فرماندهی نیروهای قدس و قرارگاه رمضان کە شهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی مسئول ارتباطات و همکاریها با عراق و بە ویژە کردستان عراق بودند، حامی ملت عراق بوده است. از زمان مبارزە با صدام و تا جنگ برای شکست داعش، جمهوری اسلامی ایران و حاج قاسم سلیمانی در کنار عراقیها و همە جریانات کُردی عراق بودند و این مختص یک عملیات و یک برهە زمانی نبود اما در جنگ علیە تروریستهای داعش در عراق بە ویژە در عملیات آزادسازی آمرلی و سنجار (شنگال) حاج قاسم سلیمانی و مشاوران زبدە ایشان نقش مهم و تعین کنندە داشتند. ایشان با شرکت و سرپرستی مستقیم و ارسال اسلحە و مهمات ضروری و مورد نیاز معادلە جنگ را تغییر دادند و داعش شکست خورد و آن مناطق آزاد شد.
من در برابر این سخنی کە می گویم مسئولم و باید حقایق را بگویم. زمانی کە داعش در صدد حملە بە اقلیم کردستان بود و بە دروازەهای اربیل نزدیک شدە بود، مسئولین اقلیم کردستان فوراً با جمهوری اسلامی ایران تماس گرفتند. حتی برای اطمینان از این درخواست همان شب دیرهنگام یکی از مسئولین بلندپایە ایران با بندە تماس گرفتند تا از صحت و سقم ماجرا مطمئن شوند. چون از اقلیم با آنها تماس گرفتە بودند و درخواست کمک کردە بودند. بلافاصلە مسئولین جمهوری اسلامی ایران بە درخواست کمک مسعود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی نخست وزیر وقت اقلیم پاسخ مثبت دادند و همان شب هواپیمای کمکهای نظامی ایران از جملە اسلحە و مهمات ضروری برای نیروهای پیشمرگه فرستادە شد. همچنین چندین مشاور نظامی بلندپایە ایرانی نیز برای کمک بە نیروهای پیشمرگه و شرکت در جنگ با داعش بە اربیل اعزام شدند. همە اینها با دستور و همکاری حاج قاسم انجام شد.
واقعیت این است کە اقلیم کردستان از چندین کشور دیگر هم کمک خواستە بود اما اولین کشوری که بە یاری اربیل شتافت، جمهوری اسلامی ایران و شخص حاج قاسم سلیمانی بود. البتە حاج قاسم بە عنوان فرمانده قدس و مسئول قرارگاه رمضان همیشه برای کمک بە کُردها آمادە بود.
حاج قاسم هر بار که بە اقلیم کردستان سفر میکرد با اکثر رهبران سیاسی و فرماندهان پیشمرگه دیدار و گفتگو میکردند. با رهبران سیاسی همیشە بە تبادل نظر در مورد وضعیت تحولات منطقە و جهان میپرداختند و با فرماندهان نظامی هم بە شیوە تخصصی در مورد جبهههای جنگ بە انتقال تجربە میپرداختند. اما بیشتر اوقات از اربیل شروع میکردند و با رهبران حزب دموکرات و اتحادیە میهنی دیدار میکردند. ایشان مرد شجاع و دلیری بودند و در اکثر جبهههای جنگ علیە تروریسم در خط مقدم دیدە میشدند. در عکسهایی کە با نیروهای پیشمرگه کُرد گرفتەاند میبینید کە چگونە سادە و بی آلایش در خط مقدم و در میان نیروهای پیشمرگه ایستادەاند. حاج قاسم همیشە در جایی بود کە بە وجود ایشان نیاز باشد. در جبهههای جنگ. نە در جلسە با مسئولین.
کُردهای عراق همیشە نسبت بە کسانی کە در مبارزە با ظلم و ستم بە آنها کمک میکنند وفادار خواهند بود. حاج قاسم و جمهوری اسلامی ایران بە عنوان اولین کمک رسانان بە مردم کُرد عراق در برهههای سخت تاریخ در اذهان باقی خواهند ماند. مردم اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه هیچ گاه ایشان را فراموش نمیکنند و همیشە بە بزرگی و نیکی از وی یاد خواهند کرد.
نورالدین شیرین
«نورالدین شیرین» مدیر شبکه تلویزیونی «قدس» ترکیه گفت: ترور سردار سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس پاسداران در ادامه حملات چهل ساله آمریکا به ایران و انقلاب اسلامی است. هدف از ترور سپهبد سلیمانی تضعیف ارکان انقلاب اسلامی، تقویت و گسترش امپریالیسم و صهیونیسم در جهان اسلام بود. آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها در منطقه شهید سلیمانی را بزرگترین مانع، تهدید و خطر میدانستند افزود: آمریکا تصور میکرد با ترور حاج قاسم این مانع بزرگ را برطرف خواهد کرد اما این تصور، خیالی بیش نبود
وی گفت با شهادت سردار سلیمانی نقطه عطفی در مبارزه بین انقلاب اسلامی و امپریالیسم آمریکا به وجود آمد زیرا صهیونیسم و امپریالیسم آمریکا سنگینترین شکستهای تاریخ خود را از انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت متحمل شدهاند.
نورالدین شیرین با اشاره به اینکه تمام حملات، توطئهها و پروژههای محور آمریکا - اسرائیل – سعودی مانند پروژه خاورمیانه بزرگ، جنگ ۳۳ روزه لبنان و جنگ یمن با اراده جبهه مقاومت شکست خورده است، افزود: امپریالیسم و صهیونیسم برای گرفتن انتقام همه این شکستها و جلوگیری از ضربات و شکستهای بزرگتر، دیگر فرمانده این جبهه را هدف قرار داد.
وی با تأکید بر اینکه شهید سلیمانی سالها در لیست ترور رژیم صهیونیستی بود افزود: شهید سلیمانی نه تنها همواره در مقابل صهیونیستها قرار داشت بلکه فرماندهی بود که ستونهای مقاومت را بنا نهاد و در جبهههای مختلف مقاومت همیشه در کنار مجاهدین بود.
او همچنین با بیان اینکه حاج قاسم هرگز درباره تئوری جنگ صحبت نمیکرد و درس مبارزه نمیداد گفت: ایشان بدون هیچ تردید یا ترسی آتش جنگ را به جان خرید تا پروژههای امپریالیستی و صهیونیستی در منطقه شکست بخورد.
مدیر شبکه تلویزیونی «قدس» در ادامه با بیان اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آنها در منطقه شهید سلیمانی را بزرگترین مانع، تهدید و خطر میدانستند افزود: آمریکا تصور میکرد با ترور حاج قاسم این مانع بزرگ را برطرف خواهد کرد اما این تصور، خیالی بیش نبود.
شیرین در پایان گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند دید که ترور حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس نه تنها ستون جبهه مقاومت را متزلزل نخواهد کرد، بلکه باعث درهم شکسته شدن هیمنه خودشان خواهد شد.
شیخ ماهر حمود
شیخ «ماهر حمود»، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان اظهار داشت: من معتقدم که صهیونیستها بیشتر از ما به اهمیت و جایگاه سردار سلیمانی و ایمان وی به مسیری که در آن حرکت میکرد در کنار رهبری ایران شناخت دارند. مقامات ایرانی به این نکته اعتقاد دارند که قدس و فلسطین مسأله نخست و محوریترین مسأله جهان اسلام را تشکیل میدهد و این مسأله از زمان نهضت امام خمینی (قدس) و حضور ایشان در نجف اشرف نمود پیدا کرد.
ماهر حمود در خصوص تلاش آمریکا برای ایجاد آشوب در منطقه گفت: از همین جا متوجه میشویم که چرا سردار سلیمانی با داعش مبارزه کرد چرا که این تشکیلات تروریستی و دیگر گروههای تروریستی جدای از مسأله فلسطین نیستند. آمریکا بنیانگذار این گروههای تروریستی است که تلاش کرد از این طریق، نیروهای مقاومت را به جنگهای داخلی مشغول و فکر آنها را از مسیر فلسطین و قدس شریف منحرف سازد.
وی ادامه داد: هدف دوم آمریکا از تشکیل این گروههای تروریستی، ایجاد آشوب در کشورهای مسلمان بود اما این توطئه چینیها موفقیتآمیز عمل نکرد و نتوانست حاکمان سرسپرده آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر سر کار آورد. درگیریها در سوریه و عراق بی شک بخشی از این توطئه چینی علیه منطقه با هدف نابودی هر گونه جریان مقاومت به شمار میرفت؛ به ویژه آنکه سوریه یکی از حامیان اصلی مقاومت به شمار میرود. در جریان نشست آمریکاییها و صهیونیستها در شرم الشیخ در سال ۱۹۹۶، سخن از ایجاد یک خاورمیانه جدید عاری از تروریسم به میان آمد؛ البته منظور آنها از تروریسم، جریان مقاومت بود! اما پیروزیهای مقاومت در سال ۲۰۰۶ و دستاورد مقاومت غزه در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ باعث شد پروژههای آنها نابود شود. نقشههای آمریکا در قبال سوریه، عراق و ایجاد خاورمیانه جدید نیز شکست خورد
بنابراین میتوان گفت که مبارزه با تشکیلات تروریستی داعش در مسیر حمایت از آرمان فلسطین و آزاد سازی این سرزمین مقدس، انجام شد و نباید مبارزه سردار سلیمانی علیه داعش را جدای از حرکت ایشان در مسیر فلسطین دانست.
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت لبنان در خصوص ویژگیهای اخلاقی سردار سلیمانی بیان کرد: بدون شک، شهید سلیمانی اخلاق برجسته و پسندیدهای داشت چرا که شاگرد مکتب اسلام بود و با انقلاب بزرگ شد. وی در جبهههای دفاع مقدس حضور یافت و از یک نظامی به یک فرمانده تبدیل شد. با توجه به شناختی که ما از ایشان داریم، به صورت قطع میتوانیم بگوییم که سردار سلیمانی بسیار متواضع بوده و ویژگیهای اخلاقی بارزی داشت؛ ویژگیهایی که برای یک فرمانده موفق ضروری است.
توانمندی ایشان در امر فرماندهی یک موهبت الهی بود که خداوند به وی عطا کرد. یک فرمانده موفق کسی است که بتواند بر دیگران تأثیرگذار باشد و امور را به درستی پیش ببرد. سردار سلیمانی به دنبال فخر فروشی، تکبر و یا اثبات برتری خود نبود و تمام امور فرقهای، حزبی، طایفهای و مسائلی از این دست را رها کرده و تبدیل به فرمانده فلسطین و شهید فلسطین و شهید قدس شد. سردار سلیمانی موهبت فرماندهی را در درون خود یافت و آن را در مسیر فلسطین و حمایت از آرمان فلسطین به کار گرفت.
شیخ ماهر حمود ادامه داد: در جریان نشست آمریکاییها و صهیونیستها در شرم الشیخ در سال ۱۹۹۶، سخن از ایجاد یک خاورمیانه جدید عاری از تروریسم به میان آمد؛ البته منظور آنها از تروریسم، جریان مقاومت بود! اما پیروزیهای مقاومت در سال ۲۰۰۶ و دستاورد مقاومت غزه در سالهای ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ باعث شد پروژههای آنها نابود شود. نقشههای آمریکا در قبال سوریه، عراق و ایجاد خاورمیانه جدید نیز شکست خورد.
بدون شک سردار سلیمانی در تمام این روند، یک حضور مؤثر داشته و به حق میتوان گفت که وی نقش اصلی را در خنثی کردن نقشه خاورمیانه جدید آمریکا ایفا کرده است.
فراس النجم
کارشناس کانادایی کارشناس و مدیر «مدافعان حقوق بشر کانادایی» (Canadian Defenders for Human Rights) نیز در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: رژیم ایالات متحده و به ویژه دولت ترامپ با ترور سردار سلیمانی قوانین بینالمللی را بدون اینکه ابراز پشیمانی کنند نقض کردند. ترور در حالی صورت گرفت که سردار سلیمانی از طریق کانالهای عراقی به این کشور دعوت شده بود. دولتهای ایران و عراق موافقتنامههای امنیتی دوجانبهای داشتند و ایالات متحده با این حمله در واقع این موافقتنامهها را هدف قرار داد. آمریکا در این حمله همچنین یکی از مهمترین فرماندهان حشد شعبی یعنی ابو مهدی المهندس را ترور کرد که رهبری مبارزات با سازمان تروریستی داعش را بر عهده داشت.
المهندس بخشی از سیستم سیاسی دموکراتیک عراق بود و اکثریت پارلمان عراق نیز برای افزودن حشد شعبی به نیروهای نظامی عراق رأی مثبت داده بودند. یکی از نکات مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تهدید مشاور پیشین و جنگطلب ترامپ، جان بولتون، است که تهدید کرده بود اگر دادگاه بینالمللی لاهه در مورد جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و جاهای دیگر تحقیق کند، این دادگاه را تحریم خواهد کرد. ما با چنین سیستم آمریکاییِ قانونشکنی سر و کار داریم.
سلیمانی فرماندهی موفق و مدافع خاورمیانه بود. او در جنگ لبنان و رژیم اشغالگر صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ در خط مقدم قرار داشت؛ جنگی که نتیجه فوقالعادهای داشت و باعث شد تمام اسیران لبنانی توسط رژیم غیرقانونی اسرائیل آزاد شوند. این رژیم تا آن زمان این درجه از حقارت را تجربه نکرده بود.
سلیمانی در دفاع از سوریه در برابر سازمانهای جهانی تروریستی، که توسط رژیمهای شیطانی آمریکا و عربستان پشتیبانی میشدند، نیز در خط مقدم قرار داشت. او همچنین کمک شایانی در دفاع از حرم نوه پیامبر مکرم اسلام (ص) حضرت زینب (س) در دمشق داشت. سالهای پایانی عمر سلیمانی در میدان نبرد با تروریستهای داعشی گذشت که مناطق زیادی از عراق را تصرف و تعداد زیادی از عراقیها را قتل عام کرده بودند. سلیمانی یکی از مهندسین اصلی در آزادسازی مناطق شمالی عراق از جمله منطقه کُردنشین بود و مسعود بارزانی هم این را تأیید کرده است.
سلیمانی و یارانش توانستند تروریسمی که توسط آمریکا مهندسی و پشتیبانی میشد را شکست دهند و آمریکاییها به نقطهای از ناامیدی رسیدند که حس کردند باید او را به شکلی بزدلانه ترور کنند و این ترور نیز ماهیت آنها را برملا کرد. سلیمانی توافقنامه شیطانی سایکس-پیکو را پاره کرد و با تغییر نقشه منطقه، کاری کرد که نیروهای مقاومت از لبنان تا فلسطین و از سوریه تا عراق دست به دست یکدیگر بدهند. همانطور که سردار در سخنرانیهایش پیشبینی کرده، این مقاومت متحد روزی فلسطین اشغالی را آزاد خواهد کرد. سلیمانی چندین مرتبه وارد غزه شد و به ساخت تونلهای زیرزمینی کمک کرد؛ تونلهایی که به مقاومت کمک کرده تا پاسخ قاطعی به تجاوزات اسرائیل بدهند. سلیمانی توافقنامه شیطانی سایکس-پیکو را پاره کرد و با تغییر نقشه منطقه، کاری کرد که نیروهای مقاومت از لبنان تا فلسطین و از سوریه تا عراق دست به دست یکدیگر بدهند
این تونلها باعث شده که اسرائیلیها قبل از تجاوز مجدد به فلسطین، همه جوانب را در نظر بگیرند. نماینده جنبش حماس در لبنان، احمد ابومهدی، نقش قاسم سلیمانی را تأیید کرده بود و مهر تأیید را اسماعیل هنیه یکی از رهبران جنبش حماس زد؛ زمانی که وی در مراسم تشییع شهید سلیمانی شرکت کرد و طی مراسم با صدای بلند گفت که سلیمانی شهید قدس است.
نظر شما