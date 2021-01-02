نامزدهای پنج بخش یازدهمین جشنواره فیلم «عمار» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «عمار فیلم»، نامزدهای پنج بخش «پویانمایی»، «نقد، مقالات و پژوهش سینمایی»، «حافظه ملی»، «جنگ نرم و جبهه فرهنگی» و «داستانی» جشنواره فیلم عمار از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.

هیات داوران جشنواره در بخش «پویانمایی» متشکل از هادی محمدیان، محسن عنایتی و سعید حسینی آثار «حسنی میره جنوب» به کارگردانی مهناز صابرپور، «نجات هولیر» به کارگردانی عابدین محمدی، «هلوکاست یک تمدن» به کارگردانی سعید دولت‌آبادی فراهانی، «من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایبه» به کارگردانی مهدیه سادات احمدی سلیمانی، «بی قرار» به کارگردانی مهدی صدیقی و «شهر موشکی» به کارگردانی رسول آذرگون را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه در این بخش علام کردند. همچنین در بخش «تجربه» نیز «ماه پیشونی» به کارگردانی احسان مرادیان و «ماه» به کارگردانی فاطمه خدیور معرفی شدند.

در بخش «نقد، مقالات و پژوهش سینمایی» هیات داوران جشنواره متشکل از سینا واحد، جمال یزدانی و سجاد صفارهرندی آثار «بررسی نقش و جایگاه سینمای ایران در سیر تحولات فرهنگی و سیاسی منتهی به انقلاب اسلامی ایران» به نویسندگی مجتبی اشرافی و مرتضی اشرافی، «ارائه الگویی از بازنمایی سبک زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی «روحانی» در سریال‌های تلویزیونی (مطالعه موردی نقد سریال سرّ دلبران)» به نویسندگی مصطفی همدانی، «سینما و خشونت جدید (بررسی نابرابری در روایت خشونت بر پرده سینمای ایران با نگاهی به پرداخت سینمایی استان سیستان و بلوچستان)» به نویسندگی مجتبی جهان تیغ، «سینمای ایران در محاصره ذائقه نوکیسه‌ها (بررسی وضعیت کمدی‌های مبتذل دهه نود و دلیل اقبال مخاطب به این فیلم‌ها)» به نویسندگی سیدعلی سیدان و «فمینیسم و پویانمایی‌های غربی» به نویسندگی زهرا راد را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه این بخش اعلام کردند.

براساس این گزارش، هیات داوران بخش «حافظه ملی (تاریخ سیاسی)» جشنواره متشکل از جواد منصوری، مسعود رضایی، جلال غفاری قدیر، محمدرضا کائینی و محمدصادق کوشکی نیز آثار «۱۹۱۹» به کارگردانی مهدی صلواتچی، «در لباس سربازی» به کارگردانی مهدی نقویان، «قمار» به کارگردانی سید محمد مهدی دزفولی، «استان چهاردهم» به کارگردانی محسن کریمیان، «کمیته» به کارگردانی عبدالحسین بدرلو، «هبوط» به کارگردانی ایمان گودرزی، «دربرابر طوفان» به کارگردانی مهدی نقویان، «کلاشینکف های آمریکایی» به کارگردانی داوود مرادیان و «سرو قامت» به کارگردانی سعید قنبرزاده محبوب را به عنوان کاندیداهای کسب جایزه این بخش اعلام کردند.

هیات داوران بخش «جنگ نرم و جبهه فرهنگی» متشکل از محمد شجاعیان زنجانی، کمیل خجسته و حجت الاسلام حمید مشهدی آقایی آثار «آزادمرد» خانه طلاب جوان قم خانه طلاب جوان قم، «ابر قهرمان و فراتر از آن» به کارگردانی محمدحسن یادگاری، «آرمون» به کارگردانی فاطمه توسلی نژاد، «سونامی بی پدری» به کارگردانی محمد خوشدل فر، «تروکاژ» به کارگردانی محمدهادی نعمتی، «بلاگردون» به کارگردانی حسین علی مددی) و «یکی از ما» (متولدین دره پنج شیر) به کارگردانی یونس راشدی را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه در این بخش معرفی کردند. همچنین داوران از میان آثار رسیده «بلاگردان» به کارگردانی ایمان ایزی و «پای پیاده» به کارگردانی هادی زهره کاشانی را نیز به عنوان نامزدهای دریافت جایزه در بخش «قاب اول» انتخاب کردند.

بر این اساس، هیات داوران بخش «داستانی» شامل هوشنگ توکلی، حامد بامروت نژاد، سعید مستغاثی، داود مرادیان و سیدناصر هاشم زاده در بخش کوتاه آثار «جبران می کنم» به کارگردانی جمال احمدی، «اژدها لازم می شود» به کارگردانی سامان غنائمی، «مینی بوس» به کارگردانی ابوذرحیدری، «تاول» یه کارگردانی محمد اسفندیاری، «پیشکش» به کارگردانی سجاد معارفی، «پرستار» به کارگردانی حسین دارابی و «فضابازی» به کارگردانی یوسف صبحانی، در بخش نیمه بلند و بلند آثار «دیپورت» به کارگردانی امیر سجاد حسینی، «سه سپیده» به کارگردانی رحیم طوفان، «پیله و پروانه» به کارگردانی محمد صالحی نژاد، «سوزگلاویژ» به کارگردانی یاسمن نصرتی و «دختر الهام» به کارگردانی دانش اقباشاوی را به عنوان کاندیداهای کسب جایزه این بخش اعلام کردند. همچنین داوران از میان آثار دریافتی «لیاخوف» به کارگردانی امیرعلی مروج «الرد القاسم» به کارگردانی محمدامین عامری فلیحی را نیز به عنوان نامزدهای دریافت جایزه در بخش «قاب اول» انتخاب کردند.

با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، از ۱۱ تا ۱۹ دی‌ماه، آثار منتخب جشنواره از طریق سایت عماریار به نشانی Ammaryar.ir به نمایش درمی‌آیند. تماشای این آثار که به مدت ۲۴ ساعت در سایت، نمایش داده می‌شود، بدون هزینه حق اشتراک و رایگان است و اینترنت مصرفی هم برای مخاطبان نیم‌بها حساب می‌شود.