برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قاسم در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اولین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس جانشین حشد الشعبی عراق امروز شنبه در صنعا با حضور اقشار مختلف مردم، فرماندهان نظامی و مقامات محلی برگزار شد.

حسن ایرلو سفیر ایران در یمن امروز (شنبه) در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس که در صنعا برگزار شد، گفت: جبهه مقاومت با قدرت و اراده محکم به حرکت خود ادامه می دهد و آمریکا باید بفهمد که حضور او در منطقه پایان یافته و کابوس شهید قاسم سلیمانی تا نابودی دشمنان همراه آنها خواهد بود. یمن امروز قلب تپنده جبهه مقاومت و دست برتر محور مقاومت و مایه امید جهانیان است.

وی افزود: ابعاد فداکاری‌های مردم یمن در سطح جغرافیای سیاسی منطقه تاثیر بیشتری دارد و این کشور به لطف این فداکاری‌ها، به یک نیروی بزرگ منطقه‌ای تبدیل می‌شود. محور مقاومت با شهادت دو فرمانده‌ ارشدش یعنی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تضعیف نشد و شواهد آن زیاد است.

سفیر ایران در یمن با بیان اینکه تاریخ یمن آکنده از مبارزه، جهاد و مقاومت است، افزود: این تاریخ توسط شهید «حسین بدرالدین الحوثی» تجدید شد و «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن یمن این اندیشه مقاومت را ادامه داد.

ایرلو با بیان اینکه پایداری و مقاومت مردم یمن در برابر متجاوزان و محاصره کنندگان، برنامه‌های استعمار و صهیونیسم را شکست داد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم یمن ایستاده و تجاوز به آن را نمی‌پذیرد و از یک راه حل سیاسی عادلانه در یمن حمایت می‌کند.

سفیر کشورمان در یمن همچنین به اقدام آمریکا در قرار دادن نام وی در لیست افراد مورد تحریم واشنگتن اشاره کرد و گفت: قرار دادن نام من در این لیست نشان می‌دهد که استعمار از تلاش‌های دیپلماتیک برای یمن نگران است.

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن: سازشکاران نمی توانند مانع آزادسازی فلسطین شوند

عبدالعزیز بن حبتور نخست وزیر دولت نجات ملی یمن نیز در این مراسم گفت: شهیدان سلیمانی و المهندس جان خود را به خاطر فلسطین و مسجد الاقصی تقدیم کردند.

وی با اشاره به اینکه مردم یمن با بزرگداشت یاد فرماندهان شهید خود، نمادهای جهاد را برای کل امت اسلامی یادآوی می‌کنند، تاکید کرد: همسویی ما برای مقابله با سلطه استعمار و تحقق آزادی و استقلال یک ضرورت است.

بن حبتور اظهار داشت: سازشکاران در منطقه پنهانی و آشکار با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار می‌کنند، اما آنها نمی توانند مانع ادامه مبارزه برای آزادسازی فلسطین شوند.

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن با بیان اینکه ما امروز افتخار می‌کنیم که یمن یک مقاومت واقعی را تحت رهبری «عبدالملک الحوثی» رهبر انقلاب خود انجام می دهد، افزود: این مقاومت از تهران آغاز می‌شود و با عبور از بغداد مسیر خود را به سمت دمشق، بیروت، غزه و صنعا ادامه می‌دهد و این همان مقاومت شرکای مبارز است و نه وابستگی که برخی کشورهای عربی از خود نشان می‌دهند.

مفتی یمن: شهیدان سلیمانی و مهندس طرح‌های استعمار را از بین بردند

علامه «شمس الدین شرف الدین» مفتی اعظم یمن نیز طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه بزرگداشت اولین سالگرد شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس، بیانگر موضع واحد و سرنوشت ملت یمن است، گفت: این دو شهید گرانقدر توانستند تلاش‌های مجاهدین در عراق، سوریه و فلسطین را جلا دهند و پروژه استعمار را خنثی کنند. در زمانی که رژیم‌های عربی از حمایت فلسطین چشم پوشی می‌کردند، شهید قاسم سلیمانی برای حمایت از مجاهدان در نزدیکی‌های قدس حضور داشت. اعلام وفاداری به رژیم صهیونیستی توسط برخی رژیمها حالت سرپیچی از رویکرد اسلام است.