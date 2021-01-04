پایه گذاری طرح ولایت از اقدامات مهم فرهنگی آیت الله مصباح بود

حجت الاسلام مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) و رئیس مرکز آموزشهای آزاد مؤسسه امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتها و اقدامات آیت الله مصباح یزدی در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: از آنجایی که آیت الله مصباح یزدی شخصیتی حوزوی بودند و در مباحث عقلی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی محسوب میشدند یکی از دغدغههایی که همواره ایشان از قبل انقلاب اسلامی داشتند حل مشکلات عقیدتی و فکری جامعه و تلاش برای رشد فرهنگی و اعتقادی اقشار مختلف جامعه از جمله طلاب حوزههای علمیه و دانشگاهیان از فعالیتهای این عالم برجسته بوده است.
وی ادامه داد: به همین جهات قبل از انقلاب نوشتههایی در خصوص بحثهای عقیدتی و دینی اسلامی داشته و با مؤسسه راه حق که جزوههای کوچکی را برای جوانان میفرستادند، همکاری داشتند بعد از انقلاب اسلامی هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و یکی از اعضای مؤثر شورا بودند. همچنین در عرصه علم و فرهنگ از پیشگامان موضوع علوم انسانی اسلامی بودند. ایشان از کسانی بودند که بعد از انقلاب مهمترین نهاد در بحث پیوند حوزه و دانشگاه را ایجاد کردند. آیت الله مصباح دفتر همکاری حوزه و دانشگاه را با همکاری روحانیون و دانشگاهیان پایهریزی کرد.
رئیس مرکز آموزشهای آزاد مؤسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: تولید مقالات متعدد و پرورش شخصیتهای علمی در عرصه علوم انسانی اسلامی از نتایج این همکاری است. همچنین در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) نیز ۱۵ رشته علوم انسانی تأسیس کردند که مختص طلاب است و هزار فارغالتحصیل در مقاطع مختلف در علوم انسانی با نگاه اسلامی و دهها کتاب و نشریه علمی پژوهشی در مؤسسه تولید میشود.
برکات طرح ولایت
وی با اشاره به ویژگیهای طرح ولایت ادامه داد: یکی از کارهای مهم فرهنگی آیت الله مصباح یزدی دوره طرح ولایت است که به صورت ویژه برای دانشجویان برگزار میشده است. این دورهها از سال ۱۳۷۵ آغاز شد و برای ارتقای مباحث عقیدتی و مباحث فرهنگی دانشجویان هر تابستان تشکیل میشد.
حجت الاسلام ابوطالبی با تاکید بر رشد این طرح در ایام متوالی گفت: بعد از چندین سال تدریس، تقاضا برای فرهنگیان و معلمان و اساتید دانشگاه و حوزههای علمیه و اقشار مختلف بیشتری از جامعه به وجود آمد. در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار نفر این دوره را گذرانده و کتابهای این دوره به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده است.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره نتایج و خروجیهای این دوره گفت: طرح ولایت دورهای بود که افرادی که به هیچ چیزی اعتقاد نداشتند و اساساً منکر همه الهیات میشدند هم مخاطب آن بودند. کسانی که اولین نماز عمرشان را در طرح ولایت خواندند و یا کسی با خود گفته بود اسم طرح ولایت را طرح ولادت میگذارم چرا که احساس میکنم از نو متولد شدهام.
حجت الاسلام ابوطالبی در خصوص طرح بحثهای این دوره گفت: در طرح ولایت از سادهترین مباحث کار آغاز میشود. اینکه از کجا بفهمیم بالاترین لذت چیست به حقیقت شناخت پیدا کنیم و از کجا مطمئن شویم شناختمان درست است. این بحثهای معرفت شناسی این شناخت را به آدم میدهد. بعد از آن بحثهای خداشناسی مطرح میشود که بفهمیم آیا انسان تنها به دنبال لذتهای مادی است و یا لذتهای روحی و معنوی هم مطلوبیت دارد؟ معیار ارزشها و خوبی و بدیها در این عالم چیست؟ این مباحث در موضوع فلسفه اخلاق در طرح ولایت مطرح میشود.
این شش کتابی که در طرح ولایت از آنها بحث میشود با رویکرد عقلی نشان میدهد که آیت الله مصباح یزدی به عنوان طرح ریز این دورهها به جهات مختلفی از این مبحث اشاره داشتهاند.
حجت الاسلام ابوطالبی در پایان ضمن برشمردن علت تأثیرگذاری و گسترده شدن دامنه طرح ولایت افزود: مهمترین علت تأثیر گذاری ایشان اخلاصشان بود که به هیچ عنوان به دنبال اسم و رسم نبودند. تواضعی که نسبت به علما و مراجع داشتند نیز زبانزد بود.
آیت الله مصباح وظیفه خود را در رشد روح و معنویت افراد جامعه میدیدند
ابوطالبی افزود: آیت الله مصباح یزدی به عنوان طلبه و یک روحانی وظیفه اصلی خودشان را رشد روح و معنویت انسانها میدیدند.برای آیت الله مصباح یزدی مهم بود که جوان امروزی چه نیازهایی دارد و چه سوالهایی در ذهن اوست و با چه زبانی باید با او صحبت کرد و بر اساس آن نیاز، برای او برنامه تدوین میکردند.
وی کادر سازی بعد از انقلاب اسلامی را چشمانداز متعالی آیت الله مصباح ذکر کرد و ادامه داد: آیت الله مصباح مؤسسهای تأسیس کردند که نسبت به حوزه و دانشگاه و فضای بحثها بروز باشد. ایشان معتقد بودند که دروس حوزه به گونهای نیست که طلبهای که درس خوانده پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، پس باید اطلاعات بیشتری به طلبهها داده شود بنابراین افق ایشان این بود که طلاب با معارف دینی در حد اعلا آشنا شوند.
نظر شما