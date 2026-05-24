برخورد با سوداگران اقتصادی مطالبه مردم از قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ابوطالبی، شنبه شب در اجلاسیه شهدای خدمت و شهدای کارمند خراسان جنوبی که در محل میدان اجتماعات شهید رئیسی برگزار شد، اظهار کرد: مقام شهدا به قدری بالا است که در قرآن کریم مطرح شده که شهدا زنده اند و نزد پروردگار روزی می‌گیرند.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: حضور مردم در خیابان ها و تجمعات شبانه یک جهاد حقیقی و مایه سرور و شادی شهدا است.

ابوطالبی ادامه داد: امروز مردم شریف ما مورد توجه و عنایت شهدا و در رأس همه آنان رهبر شهیدمان و رئیس جمهور شهید هستند.

وی یادآور شد: امام (ره) به عنوان یک دین شناس می گفت من از خداوند می خواهم که من را در کنار شهدا بپذیرد که نشان از جایگاه والای شهدای راه حق در اندیشیه دینی و انقلابی دارد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: امام می گفتند همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت، مزار عاشقان و عارفان و دل سوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.

ابوطالبی اظهار کرد: ما در ایران زمین مادرانی داریم که چون ام البنین(ع) و حضرت زینب(س) چندین فرزند تقدیم راه امام حسین(ع) کردند و به همین جهت امام می فرمود که مردم ایران از مردم زمان امام علی(ع) و امام حسین(ع) بهتر هستند.

وی در زمینه ویژگی های شهید رئیسی بیان کرد: بنا به گفته رهبر شهید، آیت الله رییسی ساده زیست، مردمی، پایبند به مبانی انقلاب و معتقد به توان داخلی بود.

شهید رئیسی مظلوم بود

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: شهید رییسی خدمتگزار مردم و مظلوم بود و در برابر زخم زبان ها و توهین ها به خاطر مصالح کشور سکوت می کرد.

ابوطالبی ادامه داد: طبق روایت در دوران غیبت «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا»در حوادث روزگار باید به علما مراجعه کرد.

وی ادامه داد: مروز چه مردم و چه مسئولین باید گوش به فرمان ولی امر مسلمین باشیم.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه نباید انتقام خون رهبر شهیدمان و مجازات قاتلان را فراموش کنیم، یادآور شد: البته ما از رهبر شهیدمان یاد گرفتیم که مطالبه ما از مسئولین باید منطقی، محترمانه و بدون تهمت خیانت زدن باشد.

ابوطالبی با بیان اینکه مردم هم حق نظارت و هم تکلیف نظارت دارند، گفت: یکی از مطالبات ما این است که قوه قضائیه با سوداگران اقتصادی برخورد کنند.