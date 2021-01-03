  1. استانها
  2. قم
۱۴ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

آیت الله مکارم شیرازی:

دادگستری پیشانی، نقطه اعتبار و شخصیت کشور است

دادگستری پیشانی، نقطه اعتبار و شخصیت کشور است

قم- یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه دادگستری پیشانی، نقطه اعتبار و شخصیت کشور است، گفت: دادگستری با همکاری دستگاههای انتظامی افراد فراری را زودتر گرفتار چنگال قانون کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی شنبه شب در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه در دوره جدید، تغییر و تحول خوبی در دستگاه قضائی صورت گرفته که موجب امیدواری است، گفت: حقیقتاً دادگستری و دادگاه‌های ما نیازمند تحول گسترده‌ای است، اما نباید این تغییر و تحولات وابسته به اشخاص باشند.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه تغییر و تحول در دستگاه‌های قضائی باید به الگو و مسیر راه تبدیل شود تا اگر کس دیگری آمد، این کار را ادامه دهد و این تنها با تبدیل شدن به قانون و برنامه امکانپذیر است، افزود: باید قوانینی وضع شود که جلوی تراکم پرونده‌ها و زندانیان در زندان‌ها گرفته شود.

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید با همکاری دیگر نهادها و حوزه علمیه و تشکیل جلسات خصوصاً برای جوانان و انتشار مجلات، مردم را از افتادن به دام کلاه برداران و شیوه‌های اخاذی آنان آگاه کرد تا دیگر مواجه با این قضایا نشویم که فردی با ادعای دادن مثلاً سود ۴۵ درصدی، کلاهبرداری کند و پرونده او هزار شاکی داشته باشد، ادامه داد: باید ترتیبی اتخاذ کرد که قبل از آنکه کسی اقدام به کلاهبرداری و یا هر خلاف دیگری کرد، جلوی او گرفته شود نه بعد از آنکه اموال فراوانی را به ناحق گرفت و شاکیان فراوانی پیدا کرد، پیگیر آن شد.

وی با بیان اینکه باید در زندان‌ها و برای زندانیان کارهای فرهنگی انجام شود و به زندانیان شخصیت داد شود، گفت: زندانیان در پرتو این شخصیت، می‌توانند دست از کار خلاف خود بردارند و بعد از آزادی، دوباره سراغ کارهای خلاف نرود.

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه دادگستری یک کشور، پیشانی و نقطۀ اعتبار آن کشور است و تأثیر مستقیمی در شخصیت کشور دارد، افزود: دادگستری باید با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی و نیروی انتظامی متواری‌ها را زودتر گرفتار چنگال قانون کند و اگر قانون نقصی در این زمینه دارد نیز برطرف گردد.

وی در پایان با بیان اینکه سند طرح تحول قضائی که آقای رئیسی ارائه داده بسیار مفید و سازنده است، گفت: امیدوارم تا دستگاه‌های قضائی بتوانند به آن جامه عمل بپوشانند و آن را در مرحله اجرا، عملیاتی نمایند.

کد مطلب 5112547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر IR ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام . تو رو خدا موضوع مهریه را پیگیری کنید شاید حل بشه الان یه مانع اصلی برا ازدواج شده . باتشکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها