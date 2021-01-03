دادگستری پیشانی، نقطه اعتبار و شخصیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی شنبه شب در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه در دوره جدید، تغییر و تحول خوبی در دستگاه قضائی صورت گرفته که موجب امیدواری است، گفت: حقیقتاً دادگستری و دادگاههای ما نیازمند تحول گستردهای است، اما نباید این تغییر و تحولات وابسته به اشخاص باشند.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه تغییر و تحول در دستگاههای قضائی باید به الگو و مسیر راه تبدیل شود تا اگر کس دیگری آمد، این کار را ادامه دهد و این تنها با تبدیل شدن به قانون و برنامه امکانپذیر است، افزود: باید قوانینی وضع شود که جلوی تراکم پروندهها و زندانیان در زندانها گرفته شود.
آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید با همکاری دیگر نهادها و حوزه علمیه و تشکیل جلسات خصوصاً برای جوانان و انتشار مجلات، مردم را از افتادن به دام کلاه برداران و شیوههای اخاذی آنان آگاه کرد تا دیگر مواجه با این قضایا نشویم که فردی با ادعای دادن مثلاً سود ۴۵ درصدی، کلاهبرداری کند و پرونده او هزار شاکی داشته باشد، ادامه داد: باید ترتیبی اتخاذ کرد که قبل از آنکه کسی اقدام به کلاهبرداری و یا هر خلاف دیگری کرد، جلوی او گرفته شود نه بعد از آنکه اموال فراوانی را به ناحق گرفت و شاکیان فراوانی پیدا کرد، پیگیر آن شد.
وی با بیان اینکه باید در زندانها و برای زندانیان کارهای فرهنگی انجام شود و به زندانیان شخصیت داد شود، گفت: زندانیان در پرتو این شخصیت، میتوانند دست از کار خلاف خود بردارند و بعد از آزادی، دوباره سراغ کارهای خلاف نرود.
آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه دادگستری یک کشور، پیشانی و نقطۀ اعتبار آن کشور است و تأثیر مستقیمی در شخصیت کشور دارد، افزود: دادگستری باید با همکاری سازمانهای اطلاعاتی و نیروی انتظامی متواریها را زودتر گرفتار چنگال قانون کند و اگر قانون نقصی در این زمینه دارد نیز برطرف گردد.
وی در پایان با بیان اینکه سند طرح تحول قضائی که آقای رئیسی ارائه داده بسیار مفید و سازنده است، گفت: امیدوارم تا دستگاههای قضائی بتوانند به آن جامه عمل بپوشانند و آن را در مرحله اجرا، عملیاتی نمایند.
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