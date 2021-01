«این روزها که نیستی»؛ چهل سپید کوتاه درباره شهیدحاج قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاعر در این اثر به روایت زندگی و ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران و جهان بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی پرداخته است.

سراینده با بهره‌گیری از دانش ادبی، چندصدایی کردن متن و ابعاد بخشیدن به روایت‌ها، در چهل سپید کوتاه (هایکو) اثری منسجم، زیبا، رسا و شیوا خلق کرده است.

استفاده از تکنیک‌های ادبی، موتیف‌های عینی و چند بعدی بودن تصاویر و زبان از ویژگی‌های این اثر است.

در این اثر، سروده‌های محمدتقی عزیزیان توسط دکتر محمود میرزایی الحسینی به عربی و دکتر علی نوری به انگلیسی ترجمه شده است.

برش‌هایی از متن کتاب را با هم می‌خوانیم:

این روزها که نیستی

کوه به کوه می‌رسد

مانند فخری‌زاده به دماوند

و اسرائیل شیهه می‌کشد

با اسباب‌بازی‌های ترسناکش

These days that you aren’t here

The mountain reaches the mountain

Like Fakhrizadeh to Damavand

And Israel is snorting

With his scary toys

فی هذه الأیام التی لستَ بیننا

تَلتَقی الجبال

مثل التقاء فخری زاده دماوندَ

و إسرائیل تَصهَل

بِلُعَبها المُخیفة

این روزها که نیستی

سیدحسن با صدای خش‌دار

در برابر باد ایستاده

تا عطرت را پس بگیرد

لب طاقچه بگذارد

کنار قاب عکس ابومهدی

These days that you aren’t here

Seyed Hassan with a scratchy voice

Is standing against the wind

To take back your perfume

and put it on the ledge

Next to the frame of Abu Mahdi’s photo

فی هذه الأیام التی لستَ بیننا

السید حسن بصوته الأجشّ

وقف أمام الرّیح

لیَستَرجِع عطرَک

ویَضَعَه علی الرّف

بجانب إطار صورة أبومهدی ‌