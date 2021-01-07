دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت دونالد ترامپ را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، قاضی ویژه دادگاه تحقیق الرصافه که مسئولیت پرونده جنایت ترور شهیدان سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را برعهده دارد، امروز حکم بازداشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق صادر کرد.

این قاضی پس از تکمیل اظهارات شاکیان حقیقی از اعضای خانواده المهندس و نیز تکمیل تحقیقات اولیه، حکم بازداشت دونالد ترامپ را صادر کرده است. شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود: تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل این جنایت ادامه خواهد داشت.

شهید سردار قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ به دستور مستقیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در حمله پهپادی نظامیان تروریست این کشور در عراق در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.