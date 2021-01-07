به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از پیگیری‌های لازم برای افزایش سهمیه آب از سد ماملو خبر داد و اظهار داشت: رایزنی‌هایی از سوی فرمانداری و نماینده مردم در مجلس در حال انجام است تا همه مناطق از جمله لکه صنعتی صالح آباد، روستاهای پایین دست بخصوص محلات انتهایی روستاها با مشکل کمبود آب شرب مواجه نشوند.

خطیبی افزود: رصد وضعیت سلامت آب و نظارت بر کلرزنی‌ها باید به صورت مستمر از سوی اداره آبفا و شبکه بهداشت و درمان انجام شود و مردم اطمینان داشته باشند آب شرب قرچک سالم است و تلاش می‌شود استانداردها به حد لازم برسد.

فرماندار قرچک بیان داشت: با هرگونه سهل انگاری در رهاسازی آب‌های سطحی که محیط و معابر را آلوده کند باید برخورد شود؛ چرا که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین کرده است.

وی گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته خوشبختانه تا کنون در شهرستان موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان مشاهده نشده و مراحل واکسیناسیون ۱۰ واحد فعال پرورش طیور در حال انجام است و امسال سم رایگان برای ضدعفونی کردن محیط دامداری‌ها و واحدهای پرورش طیور توزیع شد