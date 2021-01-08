توقف خانگی وچان مقابل حریف ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز بانوان فوتبالیست کردستانی در ورزشگاه ملک نیا سنندج میزبان تیم فوتبال پالایش گاز ایلام بودند.
بازیکنان وچان که چشم به سه امتیاز این بازی خانگی دوخته بودند از همان دقایق نخست بازی حملات متعددی را بر دروازه حریف ایلامی شکل دادند.
فوتبالیستهای کردستانی در این بازی تنها توانستند توسط فاطمه قاسمی دروازه حریف ایلامی را باز کنند که این گل هم توسط عاطفه ایمانی بازیکن تیم مهمان جبران شد و در نهایت این بازی با نتیجه مساوی پایان یافت.
بازیکنان وچان کردستان با این تساوی ۱۳ امتیازی شده و در رده دوم جدول گروه ب این مسابقات قرار گرفتند.
تیم وچان کردستان در هفته هفتم این مسابقات به مصاف سارگل بوشهر خواهد رفت.
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