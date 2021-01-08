مردم پاکستان مجازات عاملان جنایت بولان راازطرق قانونی پیگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنایت اخیر دانش در بولان و شهادت ۱۱ معدنچی شیعه آیت الله مکارم شیرازی بیانیه‌ای صادر کردند که متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

ادامه جنایات گروه‌های تکفیری در کشور پاکستان و کشتار هدفمند پیروان اهل بیت (ع) در این سرزمین اسلامی، باعث تألم و تأثر شدید اینجانب و همه علاقمندان به دین حنیف است.

با وجود اینکه هم اکنون چند دهه از آغاز این ناامنی‌ها می‌گذرد اما متأسفانه دولت و سازمان‌های قضائی، نظامی و امنیتی این کشور نتوانسته‌اند این بحران بزرگ را علاج کنند و هر روز اخبار ناگوار قتل و عملیات تروریستی جدید به گوش می‌رسد.

جنایت اخیر در "بولان" بلوچستان و به شهادت رسیدن ۱۱ معدنچی عزیز هزاره نیز در سلسله این حملات ناجوانمردانه است و قلوب همه پیروان قرآن و عاشقان پیامبر اکرم (ص) و خاندانش در سراسر جهان را مملو از اندوه و سینه‌های آنان را لبریز از خشم کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این حادثه مؤلمه به محضر امام زمان (عج) و نیز خانواده‌های داغدیده، آن را بشدت محکوم نموده و مؤکداً از دولتمردان و مقامات ایالتی و ملی پاکستان می‌خواهم که به اینگونه جنایات پایان دهند.

همچنین از آنجا که حفظ احترام پیکرهای شهدا واجب است و شرعاً باید هر چه زودتر آنها را به خاک سپرد، همانگونه که علمای اعلام در پاکستان درخواست نموده‌اند، اینجانب از خانواده‌های معظم این شهدا خواهش می‌کنم که مراسم تدفین عزیزانشان را در اسرع وقت برگزار نمایند.

البته دفن پیکر این شهیدان مظلوم، به معنای پایان مطالبه گریِ بر حق شیعیان نخواهد بود؛ و مردم پاکستان از طرق قانونی و مسالمت آمیز نسبت به ادامه اعتراضات اقدام خواهند کرد.

در پایان، علوّ درجات و شادی روح این شهدای عزیز را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم؛ برای همه بازماندگان آنها صبر جمیل و و اجر جزیل خواستارم.

ان شاء الله هر چه زودتر غده سرطانی تروریسم از بلاد اسلام ریشه کن گردد.

وَمَنْ أظلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرَضَ عَنهَا إنَّا مِنَ المُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُون (سوره سجده – ۲۲)

ناصر مکارم شیرازی

۱۹ دی ۱۳۹۹