سردار سلیمانی متعلق به همه ملتهای زیربار سلطه استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر جمعه در سخنرانی مجازی آدینه ا، با بیان اینکه قیام ۱۹ دی مردم به خاطر اهانت به مرجعیت و امام خمینی (ره) در ۱۷ دی در یکی از روزنامه‌های کشور انجام شد، افزود: طلاب و مردم قم برآشفتند، بازارها را تعطیل کردند و به منازل مراجع عظام تقلید رفتند و مراجع بزرگوار نیز ابراز همدردی و این اهانت را محکوم کردند که این حرکت تا روز ۱۹ دی ادامه داشت و به اوج خود رسید.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه شاهد بودیم که مزدوران طاغوت حمله‌ور شدند و تعدادی از انقلابیون را شهید کردند که این امر سرآغازی برای حرکت‌های بعدی شد گفت: قیام ۱۹ دی دارای پیام‌های روشنی است که باید از آنها درس گرفت.

وی افزود: باید از ۱۹ دی بیاموزیم که ورود به هنگام در صحنه‌هایی که لازم است، ورود پیدا کنیم و در آن سال مردم قم ورود به هنگام پیدا کردند و تا دیدند که به مرجعیت و پیشوای‌شان توهین شد، ورود به هنگام پیدا کردند.

آیت الله حسینی بوشهری یکی دیگر از پیام‌ها قیام ۱۹ دی را عقب نشینی دشمن با همه توانمندی‌هایش در برابر خروش یک ملت عقب‌نشینی برشمرد و افزود: از آغاز انقلاب تاکنون هرجا ولایت و رهبری مورد هجمه دشمن قرار گرفته است، این مردم، انقلابی‌ها و مردم عزیز قم به صحنه آمده و از مقام مرجعیت و رهبری دفاع کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در امروز به مناسبت روز ۱۹ دی گفت: امسال به خاطر شرایط کرونا، ایشان از طریق فضای مجازی پیام دادند که سخنان و پیام رهبری و آنچه را که رهبری ترسیم کردند، باید سرمشق و دستورالعملی برای مردم و مسئولان قرار گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نه تنها در ایران اسلامی بلکه در کشورهایی که جبهه مقاومت حضور فعال دارند، در سالگرد شهید سلیمانی حضور فعال داشتند، افزود: شهید سلیمانی تنها متعلق به ملت ایران نیست بلکه متعلق به همه ملت‌هایی است که زیر بار ظلم استکبار هستند.

وی افزود: انقلابیون باید راه و طرح‌های شهید فخری زاده را ادامه دهند.

آیت الله حسینی بوشهری امنیت و افتخار کشور ما را در سایه ارتباط مردم ما با اهل بیت (ع) دانست و افزود: هرچه ما سرمایه‌گذاری در غم و شادی ائمه اطهار (ع) کنیم، در حقیقت نه تنها ضرر نکرده‌ایم، بلکه کشور را مصونیت بخشیده‌ایم.

وی بیان کرد: ممکن است آسیب‌هایی متوجه دینداری شود که انسان را از مرز دینداری و دینداران خارج کند که «افراط» و «تفریط» یکی از آسیب‌های دینداری است.

امام جمعه موقت قم گفت: باید در پرتوی ولایت و رهبری، مراجع عظام تقلید و عالمان بصیر و برجسته زندگی می‌کنیم؛ بنابراین نباید مسیر آن‌ها را گم کنیم و باید در مسیر آنان قدم برداریم که این‌ها می‌تواند ما را از افراط و تفریط دور کند.

وی ابراز کرد: برخی در عالم سیاست دچار تفریط هستند؛ یعنی گویا آب از آب تکان نخورده و انقلابی در این کشور رخ نداده است؛ بی‌حرکت، بی‌تحرک، ساکت و صامت هستند؛ هم آن شور و هیجان‌هایی که گاهی از اوقات مرزها را از هم درمی‌نوردد و در نتیجه جامعه را دچار بحران می‌کند؛ هم این تفریط‌ها و سکوت‌های بی‌جا، گاهی اوقات جامعه را آسیب‌پذیر می‌کند و دینداری انسان‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

آیت الله حسینی بوشهری معنای واقعی تقوا را پرهیز از همه کارهایی که انسان را به «گناه» آلوده می‌کند، دانست و افزود: کسانی از گناه مصون هستند که از نعمت تقوا برخوردار باشند؛ «تقوا» یک عامل بازدارنده قوی برای انسان محسوب می‌شود.