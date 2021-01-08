به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر جمعه در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های مس سرچشمه رفسنجان طی نشستی با گرامیداشت یاد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: امروز فرصتی شد که به شهرستان رفسنجان سفر کنم.

وی بیان کرد: در کشور ما یکی از ذخایر بسیار مهم و اثرگذار در توسعه، بحث معادن است و معادن ایران از جمله صنایع مس و فولاد در چند دهه اخیر توسعه حرکت‌های بسیارخوبی آغاز کرده‌اند و در کشور نزدیک به ۳۰ میلیون تن فولاد و ۲۸۰ هزار تن کاتد تولید می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه جدید صنایع مس با برنامه و زمان‌بندی مشخص آغاز شد، ادامه داد: در کشور ما، صنایع معدنی به عنوان صنایع مادر قلمداد می‌شوند.

رزم حسینی تصریح کرد شرکت‌های مادر و صنعتی بزرگ، محور توسعه منطقه‌ای هستند و باید باشند، باید به سمتی برویم مدلی اجرا شود که شرکت‌های بزرگ با ظرفیت دولت، استان و کشور را بسازند.

وزیر صمت با اشاره به مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده بودند، یادآور شد: اگر صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیم، بخشی از صنایع غذایی نبودند نمی‌توانستیم از دوران تحریم عبور کنیم و حالا داریم عبور می‌کنیم و با همه مشکلاتی که بود ملت و دولت مقاومت کرد.

رزم حسینی تصریح کرد: در ۲۹ قلم محصولات صنعتی رشد فوق العاده ای داشتیم در حوزه تولید خودرو ۲۸ درصد رشد داشتیم و در سایر صنایع هم رشد داشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه اخیر رشد صنعت و معدن کشور به ۵.۴ درصد رسید و تا پایان سال ۶ درصد خواهد شد که این موضوع نشان می‌دهد در شرایط تحریم حرکت صنعتی کشور استمرار پیدا کرد و در معادن هم همینگونه بود.

رزم حسینی ابراز داشت: در تجارت به دلیل شرایط کرونا خساراتی دیدیم که البته در همه دنیا بود و منحصر به ایران نبود و امیدواریم با تولید واکسن، بخش تجارت کشور هم رونق بهتری پیدا کند.

وزیر صمت همچنین عنوان کرد: صادرات در ۹ ماه اخیر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و روند افزایشی دارد تا پایان سال رشد صادراتی افزایش خواهد داشت و تراز مثبتی در پیش است.