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۲۰ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۰۵

مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای بوشهر:

کارگاه‌های مهارتی جوار صنایع در جنوب استان بوشهر راه‌اندازی شود

کارگاه‌های مهارتی جوار صنایع در جنوب استان بوشهر راه‌اندازی شود

بوشهر - مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: کارگاه‌های مهارتی جوار صنایع در پتروشیمی‌های مستقر در جنوب استان راه اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح شنبه در نشست با مدیران پتروشیمی اظهار داشت: در راستای توسعه اشتغال در استان بوشهر باید زمینه توانمندسازی جوانان استان در زمینه‌های مختلف فراهم شود.

وی از اجرا و برگزاری دوره‌های مهارت آموزی به منظور ارتقا توانمندی و بازآموزی شاغلین پتروشیمی خبر داد و اضافه کرد: دوره‌های مهارت آموزی به منظور بازآموزی و توانمندسازی نیروهای شاغل برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر تاکید کرد: صنایع بیشترین حجم اشتغال استان را دارند و باید زمینه ارتقای دانش و مهارت شاغلین در این صنایع با همکاری و تعامل صنعت با آموزش فنی و حرفه‌ای محیا شود.

وی افزود: ظرفیت خوبی برای توسعه و ترویج آموزش‌های مهارتی در شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌ها در جهت تجهیز و بروز رسانی کارگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استفاده کنند.

دراهکی تاکید کرد: کارگاه‌های مهارتی جوار صنایع در پتروشیمی‌های مستقر در جنوب استان راه اندازی شود تا شاهد تسهیل در ارائه خدمات آموزشی به نیروها در این زمینه باشیم.

کد مطلب 5117374

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