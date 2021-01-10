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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۸:۱۲

رئیس هیئت بدمینتون چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

تعطیلی فعالیت ورزشکاران رشته ورزشی بدمینتون در چهارمحال و بختیاری

تعطیلی فعالیت ورزشکاران رشته ورزشی بدمینتون در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس هیئت بدمینتون چهارمحال و بختیاری از تعطیلی فعالیت ورزشکاران رشته ورزشی بدمینتون درچهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، مهران جهانبازی با اشاره به سابقه ۲۵ ساله این رشته در استان گفت: احداث خانه بدمینتون از دغدغه اصلی ورزشکاران این رشته در استان است.

وی با اشاره به تعطیلی یک‌ساله فعالیت‌های این هیئت به دلیل شیوع ویروس کرونا، افزود: رشته بدمینتون از رشته‌های مجوز دار برای فعالیت در زمان شیوع این ویروس است.

رئیس هیئت بدمینتون چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ورزشکاران این رشته ورزشی به خاطر نبود فضای اختصاصی برای اجرای برنامه‌های تمرینی و آموزشی، هیچ گونه فعالیتی طی یک سال اخیر نداشتند.

کد مطلب 5118108

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