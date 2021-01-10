خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خاطرات تلخ فصل گذشته لیگ دسته دوم فوتبال کشور بعد از ماه‌ها همچنان از خاطر فوتبال دوستان همدانی نرفته جایی که تیم فوتبال پاس می‌توانست با کسب یک تساوی خانگی برابر شهرداری آستارا در همدان جواز صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور را کسب کند اما بازی ضعیف و عدم تمرکز کادر فنی این تیم باعث شد تا دست مردم همدان از رسیدن به دسته اول فوتبال کشور کوتاه بماند.

تنها عاملی که می‌تواند اتفاقات تلخ گذشته را از خاطره فوتبال دوستان همدان پاک کند صعود تیم فوتبال پاس همدان به لیگ بالاتر است که در این فصل با درایت رئیس هیئت فوتبال استان همدان و مدیریت تیم پاس یکی از باتجربه‌ترین و نامدارترین مربی‌های کشور در لیگ دسته دوم فوتبال یعنی مهدی پاشازاده برای سکانداری تیم پاس انتخاب شده تا شاید روزهای تلخ این تیم به فراموشی سپرده شود.

استارت دیر هنگام پاسی‌ها و تغییرات گسترده در شاکله اصلی تیم در کنار مسائل مختلف باعث شد پاسی‌ها در سه هفته نخست این رقابت‌ها به سه تساوی برابر عقاب تهران، شهرداری بم و سردار بوکان دست پیدا کنند.

بلاتکلیفی حکم مدیرعاملی امیر عظیمی نیز در این تیم به روند عوامل ناکامی پاس در سه هفته نخست افزوده بود اما با امضای حکم مدیرعاملی این تیم امیر عظیمی به طور رسمی به عنوان مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان در این هفته معرفی شد.

با این حکم عظیمی در گام نخست محمدرضا آرتیمانی را به عنوان مدیر اجرایی، مهدی بوجاریان را به عنوان رئیس کمیته انضباطی، حمیدرضا عابری منصور را به عنوان معاون مالی، میلاد پیرنظری را به عنوان مشاور حقوقی و محمد حسامی از خبرنگاران خبره ورزشی استان را به عنوان مدیررسانه‌ای باشگاه پاس همدان منصوب کرد.

همچنین درصدی از قرارداد بازیکنان و کادر فنی نیز در هفته گذشته پرداخت شد تا سبزپوشان دیار هگمتانه با آرامش قدم به هفته چهارم بگذارند.

در هفته چهارم لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم فوتبال پاس همدان میزبان تیم فوتبال میلاد مهر تهران بوده تا بتواند با کسب پیروزی در این دیدار به روند تساوی‌های خود در سه هفته نخست پایان بدهد.

این دیدار روز یکشنبه ۲۱ دی ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

سبزپوشان همدانی پیش از آغاز هفته چهارم با سه امتیاز در رتبه هشتم جدول و تیم میلاد مهر تهران با یک امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول ۱۴ تیمی گروه ب ایستاده است.