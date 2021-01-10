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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

سالاری خبر داد؛

صدور پروانه اضطراری نوسازی برای خانه های در حال فرو ریزش منطقه ۱۲

صدور پروانه اضطراری نوسازی برای خانه های در حال فرو ریزش منطقه ۱۲

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: امکان صدور پروانه های اضطراری برای خانه‌ های در حال فرو ریزش منطقه ۱۲ و محله هرندی فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در دویست و شصت و سومین جلسه شورای شهر در تذکر پیش از دستور با اشاره به پیگیری وضعیت خانه‌های در حال تخریب و نا امن محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران، گفت: حدود ۳ ماه پیش در ادامه بازدیدهای میدانی از مناطق ۲۲ گانه در راستای ایفای نقش نظارتی کمیسیون شهرسازی و معماری با حضور در ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ به بررسی پرونده های شهرسازی این منطقه در ملاقات با شهروندان منطقه پرداختم، در این میان با تعداد زیادی از شهروندان و گروه‌های جهادی مواجه شدم که نگرانی جدی بابت فروریزش خانه‌های محلات فرسوده منطقه ۱۲ به خصوص محله هرندی داشتند.

سالاری ادامه داد: موضوع را از شهردار منطقه پیگیری کردم اما متاسفانه به دلیل اینکه تنها شیوه صدور پروانه در شهر تهران و تمام شهرهای کشور، پروانه تخریب و نوسازی است، شهرداری منطقه توانایی صدور مجوز برای بهسازی و ایمن سازی این خانه ها را نداشت.

وی با بیان اینکه صدور پروانه تخریب و نوسازی دارای فرآیند بسیار بروکراتیک است و نیاز به استعلام‌های قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای درون شهرداری و خارج از آن دارد، اظهار داشت: املاک ریزدانه و فرسوده در حال فروریزش، عمدتاً متعلق به اقشار فرودست و محروم جامعه است و از آنجایی که در فرآیند صدور پروانه باید نسبت به بازگشایی معابر اقدام شود، این خانه‌های ریزدانه اگر بخواهند عقب نشینی و اصلاحی را رعایت کنند، میزان بسیار کمی از مساحت آنان باقی خواهد ماند که دیگر امکان ساخت برای سکونت وجود ندارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: متاسفانه به موجب گزارش هایی که از شهرداری منطقه ۱۲ دریافت کردم، شاهد فروریزش تعداد قابل توجهی از خانه‌های محله هرندی و برخی از محلات دیگر در منطقه ۱۲ بودیم که منجر به بی سرپناه شدن شهروندان شده بود و آنها بلاتکلیف و سرگردان شده بودند.

سالاری با اشاره به بازدید از این خانه‌های تخریب شده و در حال فروریزش گفت: در جریان این بازدید جلسه‌ای را برگزار کردیم و در خصوص صدور پروانه اضطراری برای خانه‌های در حال تخریب و در آستانه فروریزش محله هرندی و بخشی از محلات مشابه تصمیم گیری کردیم تا دیگر نیازی به گذراندن مراحل بروکراتیک و استعلام‌های مربوطه نباشد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ادامه داد: در این مرحله پیش بینی‌های حقوقی و اخذ تعهدات لازم از شهروندان گرفته می شود که حقوق مکتسبه برای آنان ایجاد شود تا در فرآیند احیا نوسازی و بازسازی و بهسازی و بازآفرینی شهری مشکلی برای شهر و شهروندان به وجود نیاید و هر زمانی که لازم بود نسبت به رعایت اصلاحی و عقب نشینی و طرح‌های لازم اقدامات مربوطه انجام شود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که انجام شد، صورت جلسه‌ای مبنی بر صدور پروانه‌های اضطراری برای خانه‌های در حال تخریب و فروریزش منطقه ۱۲ طی چندین بند و تبصره و با امضای معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرکل تدوین و ضوابط و مدیرکل حراست شهرداری تهران، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ و معاون معماری و شهرسازی منطقه ۱۲ تصویب شد.

عضو شورای شهر افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، شاهد آغاز مقاوم سازی برای خانه‌های در حال تخریب در محله هرندی و سایر محلات مشابه به موجب سازوکاری که در این پروانه‌های اضطراری پیش بینی شده، هستیم. لازم می‌دانم از مجموعه معاونت شهرسازی و معماری و نیز نهادهای نظارتی شهرداری تهران تشکر کنم. خوشبختانه پیگیری‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نتیجه داد و ما دیگر شاهد نگرانی شهروندان نیستیم و بستری برای گروه‌های متخصص جهادی فراهم شد تا بتوانند با ظرفیت بسیار خوبی که هم به لحاظ تامین مالی و هم به لحاظ پیش بینی ارائه خدمات فنی و مهندسی دارند، نسبت به مقاوم سازی خانه‌های در حال تخریب محلات فرسوده شهر تهران، اقدامات لازم را انجام بدهند.

کد مطلب 5118349
ساناز باقری راد

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