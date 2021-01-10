صدور پروانه اضطراری نوسازی برای خانه های در حال فرو ریزش منطقه ۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در دویست و شصت و سومین جلسه شورای شهر در تذکر پیش از دستور با اشاره به پیگیری وضعیت خانه‌های در حال تخریب و نا امن محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران، گفت: حدود ۳ ماه پیش در ادامه بازدیدهای میدانی از مناطق ۲۲ گانه در راستای ایفای نقش نظارتی کمیسیون شهرسازی و معماری با حضور در ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ به بررسی پرونده های شهرسازی این منطقه در ملاقات با شهروندان منطقه پرداختم، در این میان با تعداد زیادی از شهروندان و گروه‌های جهادی مواجه شدم که نگرانی جدی بابت فروریزش خانه‌های محلات فرسوده منطقه ۱۲ به خصوص محله هرندی داشتند.

سالاری ادامه داد: موضوع را از شهردار منطقه پیگیری کردم اما متاسفانه به دلیل اینکه تنها شیوه صدور پروانه در شهر تهران و تمام شهرهای کشور، پروانه تخریب و نوسازی است، شهرداری منطقه توانایی صدور مجوز برای بهسازی و ایمن سازی این خانه ها را نداشت.

وی با بیان اینکه صدور پروانه تخریب و نوسازی دارای فرآیند بسیار بروکراتیک است و نیاز به استعلام‌های قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای درون شهرداری و خارج از آن دارد، اظهار داشت: املاک ریزدانه و فرسوده در حال فروریزش، عمدتاً متعلق به اقشار فرودست و محروم جامعه است و از آنجایی که در فرآیند صدور پروانه باید نسبت به بازگشایی معابر اقدام شود، این خانه‌های ریزدانه اگر بخواهند عقب نشینی و اصلاحی را رعایت کنند، میزان بسیار کمی از مساحت آنان باقی خواهد ماند که دیگر امکان ساخت برای سکونت وجود ندارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: متاسفانه به موجب گزارش هایی که از شهرداری منطقه ۱۲ دریافت کردم، شاهد فروریزش تعداد قابل توجهی از خانه‌های محله هرندی و برخی از محلات دیگر در منطقه ۱۲ بودیم که منجر به بی سرپناه شدن شهروندان شده بود و آنها بلاتکلیف و سرگردان شده بودند.

سالاری با اشاره به بازدید از این خانه‌های تخریب شده و در حال فروریزش گفت: در جریان این بازدید جلسه‌ای را برگزار کردیم و در خصوص صدور پروانه اضطراری برای خانه‌های در حال تخریب و در آستانه فروریزش محله هرندی و بخشی از محلات مشابه تصمیم گیری کردیم تا دیگر نیازی به گذراندن مراحل بروکراتیک و استعلام‌های مربوطه نباشد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ادامه داد: در این مرحله پیش بینی‌های حقوقی و اخذ تعهدات لازم از شهروندان گرفته می شود که حقوق مکتسبه برای آنان ایجاد شود تا در فرآیند احیا نوسازی و بازسازی و بهسازی و بازآفرینی شهری مشکلی برای شهر و شهروندان به وجود نیاید و هر زمانی که لازم بود نسبت به رعایت اصلاحی و عقب نشینی و طرح‌های لازم اقدامات مربوطه انجام شود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که انجام شد، صورت جلسه‌ای مبنی بر صدور پروانه‌های اضطراری برای خانه‌های در حال تخریب و فروریزش منطقه ۱۲ طی چندین بند و تبصره و با امضای معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرکل تدوین و ضوابط و مدیرکل حراست شهرداری تهران، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ و معاون معماری و شهرسازی منطقه ۱۲ تصویب شد.

عضو شورای شهر افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، شاهد آغاز مقاوم سازی برای خانه‌های در حال تخریب در محله هرندی و سایر محلات مشابه به موجب سازوکاری که در این پروانه‌های اضطراری پیش بینی شده، هستیم. لازم می‌دانم از مجموعه معاونت شهرسازی و معماری و نیز نهادهای نظارتی شهرداری تهران تشکر کنم. خوشبختانه پیگیری‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نتیجه داد و ما دیگر شاهد نگرانی شهروندان نیستیم و بستری برای گروه‌های متخصص جهادی فراهم شد تا بتوانند با ظرفیت بسیار خوبی که هم به لحاظ تامین مالی و هم به لحاظ پیش بینی ارائه خدمات فنی و مهندسی دارند، نسبت به مقاوم سازی خانه‌های در حال تخریب محلات فرسوده شهر تهران، اقدامات لازم را انجام بدهند.