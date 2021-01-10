«ملکه بامیان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملکه بامیان، داستان دختری است از هزاره‌های افغانستان که ساکن روستایی در نزدیکی شهر بامیان است. ملکه، قهرمان داستان زندگی خود را از هشت سالگی در اواخر دهه هفتاد شمسی تا بیست سال پس از آن و جنگ در سوریه برای مخاطب امروز روایت می‌کند.

داستانی پر از اتفاقات گوناگون؛ حمله نیروهای طالبان و القاعده به مناطق شیعه‌نشین تا بمباران، آوارگی و ماجراهای مربوط با مهاجرت به ایران و عشقی که شخصیت‌هایش را بر سر

دوراهی بزرگی قرار می‌دهد.

ملکه بامیان که درون‌مایه‌ای خانوادگی و عاشقانه دارد به اثرات مخرب جنگ بر زندگی کودکان و زنان اشاره دارد. کتاب، در حرکتی قابل تحسین، سعی کرده است پلی میان لهجه فارسی ایرانی و لهجه فارسی افغانستانی بزند.

معصومه حلیمی که از نویسندگان افغانستانی ساکن ایران است نگارش این اثر را به عهده داشته است. کتابستان معرفت این کتاب را در ۲۷۶ صفحه و با قیمت ۴۳ هزار تومان روی پیشخوان کتابفروشی‌ها آورده است.