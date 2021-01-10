به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر یکشنبه در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا در استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر جزو شش استانی است که شرایط آبی دارد و به معنای این است که بستری در هر ۱۰۰ هزار نفر یک نفر و یا کمتر است و شیب نمودار بستری هفتگی نیز منفی است.

وی با اشاره به روند نزولی بیماری کرونا در استان بوشهر تصریح کرد: به جز شهرستان‌های جم و تنگستان روند بیماری کرونا در مابقی شهرستان‌ها روند نزولی است.

کشمیری بابیان لزوم تداوم طرح شهید سلیمانی در استان بوشهر اضافه کرد: با اجرای طرح شهید سلیمانی در استان بوشهر میزان بیمار یابی کرونایی بیشتر شده است و مبتلایان بیشتری شناسایی و قرنطینه شده‌اند که تداوم این کار برای کنترل بیماری کرونا بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.

پرهیز از تجمعات

وی بابیان اینکه از برگزاری برخی مراسم‌های محلی از جمله ختم که منجر به تجمع می‌شود باید پرهیز کرد اضافه کرد: در ۲۰ روز گذشته بیشتر روزها بدون مرگ ناشی از کرونا و یا حداقل یک مورد مرگ داشته‌ایم که در مقایسه با سایر استان‌های کشور ۲ تا ۳ هفته است که در کمترین میزان بروز مرگ ناشی از کرونا در استان‌ها هستیم.

کشمیری اضافه کرد: ۵۰۰ تخت برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا در استان اختصاص داده شده که در زمان حاضر ۱۰ درصد این تخت‌ها اشغال هستند.

ادامه روند رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: روند کلی بیماری در زمان حاضر در استان بوشهر نزولی است ولی برای رسیدن به صفر باید همین روند رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ادامه داشته و نباید متوقف شود.