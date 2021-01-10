به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اتحادیه اروپا، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه و در ادامه محکومیت‌های حمله به کپیتال هیل در چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که این رویداد باید هشداری برای طرفداران دموکراسی باشد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط گفت: (از حادثه یورش به کنگره) من شوکه شدم. حمله به کنگره، بیانگر شکافی در جامعه آمریکاست که ترامپ مسبب آن است.

وی در ادامه اضافه کرد: آنچه ما در روز چهارشنبه شاهد بودیم، اوج تحولات نگران کننده‌ای است که سال های اخیر در سطح بین‌المللی در حال شکل گیری است و باید هشداری برای طرفداران دموکراسی باشد. باید با حمله به ارزش‌های دموکراسی مقابله و بر شکاف‌های جامعه، نه فقط در آمریکا که در سراسر جهان غلبه کنیم.

این در حالیست که در یورش ناگهانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به داخل کنگره این کشور، ۵ تن کشته شدند که به گفته پلیس، تمام آنها از طرفداران دونالد ترامپ بودند. در این میان، یک نیروی پلیس هم کشته شده است.

شبکه تلویزیونی سی ان ان نیز پیشتر در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ رییس جمهور فعلی آمریکا در حال تعیین وکلای خود برای استیضاح احتمالی است.