جایگاه ویژه‌ وقف در تمدن نوین اسلامی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش وقف و تمدن نوین اسلامی دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ در ساختمان شهید سلیمانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در ابتدای این همایش «حجت‌الاسلام غلامرضا عادل» معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: تاریخ اسلام در قرن اخیر اتفاقات مهمی را پشت سر گذاشته است و یکی از بزرگترین این اتفاقات، انقلاب اسلامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین هدف انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی است، تصریح کرد: در اکثر سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع تمدن نوین اسلامی توجه شده است و اوج توجه ایشان به مسئله تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه «وقف» جایگاه ویژه‌ای در تمدن نوین اسلامی دارد، گفت: سنت حسنه وقف در موضوعات مختلف تأثیرگذاری داشته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته در دیداری که با تمدن‌پژوهان داشتند، نکات مختلفی را مطرح کردند؛ یکی از نکات پرداختن به بحث‌های عملیاتی و عینی در مساله تمدن بود. یکی دیگر از موضوعاتی که می‌توان به آن عملیاتی نگاه کرد «وقف» است.

وی با قدردانی از توجه و حمایت رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به مساله پژوهش در حوزه وقف، گفت: از ۱۳ مقاله که در موضوع وقف ارائه شده، پنج مقاله به‌عنوان مقاله برتر شناخته شده است.

در ادامه این همایش با دعوت از هیئت رئیسه متشکل از زهرا طاهری پور رئیس دانشگاه رفاه، سید مصطفی ملیحی دکتری حقوق خصوصی، حجت الاسلام سید محمد نقیب رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، حجت الاسلام سید احمد سجادی رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان و حجت الاسلام غلامرضا عادل رئیس کمیسیون وقف و تمدن نوین اسلامی، مقالات شرکت کنندگان مورد بازبینی و نقد و بررسی قرار گرفت.

۵ پژوهشگر برتری که دیروز در حضور هیئت رئیسه همایش، مقاله خود را جهت بازبینی ارائه دادند عبارتند از:

۱. نزهت احمدی، مقاله آسیب شناسی وقف در تاریخ معاصر ایران.

۲. زهرا پورشعبانیان، مقاله آینده پژوهی وقف‌های جدید در تمدن نوین اسلامی.

۳. حجت الاسلام محمد خسروی، مقاله رویکرد فقهی وقف در تمدن نوین اسلامی.

۴. محمد صالح طیب نیا، مقاله واکاوی نقش وقف و امور خیریه در تمدن نوین اسلامی.

۵. سید مصطفی طباطبایی، مقاله تأثیرات و کارکردهای نقش وقف در ایجاد الزامات تمدن نوین اسلامی.

گفتنی است پنجمین هفته تمدن نوین اسلامی با هدف تولید علم و دانش نظری در قالب چند کمیسیون علمی از روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد و یکی از این کمیسیون‌های اصلی این حرکت علمی، کمیسیون وقف و تمدن اسلامی می‌باشد.