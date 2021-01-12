طرح ملی ایران قوی حتی در دوران کرونا منجر به پویایی مساجد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، با اشاره به انتخاب استان قم به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران اسلامی گفت: استان قم ظرفیت عظیمی در حوزه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد دارد که باید همواره از این ظرفیت استفاده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در ادامه افزود: این پایتختی می‌تواند ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در استان قم را افزایش داده و الگویی برای دیگر استان‌ها باشد.

وی در رابطه با اجرای طرح ملی ایران قوی در گام دوم انقلاب در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم ابراز کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در این استان با حضور شایسته در طرح ملی ایران قوی به رشد مساجد کمک می‌کنند؛ هرچند که شیوع کرونا امکان فعالیت‌ها را به حداقل رسانده اما با این وجود طرح ملی ایران قوی در سطح مساجد حتی در این ایام منجر به پویایی فعالیت‌های مسجدی شده است.

حسینی کاشانی ادامه داد: از عموم کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم انتظار می‌رود با حضور شایسته خود در این طرح به رشد مساجد کمک کنند؛ در این راستا باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها نسل جدید و نسل جوان را با مساجد آشتی بدهیم و این را به عنوان هدف اصلی بدانیم چون هرچه قشر جوان از مساجد بیشتر فاصله بگیرند دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتری می‌شوند، رهبر معظم انقلاب نیز بر همین مسأله تأکید دارند.