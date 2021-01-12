ارزش سهام توئیتر پس از تعلیق دائم حساب کاربری ترامپ کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، روز گذشته در نخستین روز فعالیت بورس پس از تعلیق دائمی حساب کاربری دونالد ترامپ در توئیتر، ارزش سهام این شرکت ۱۲.۳ درصد سقوط کرد.

به نوشته بیزینس اینسایدر، چنین کاهش ارزشی معادل کم شدن ۵ میلیارد دلار از سرمایه بازار توئیتر است.

این درحالی است که پس از حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا، توئیتر روز جمعه اعلام کرد به دلیل ریسک تشدید خشونت‌ها حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا را حذف کرده است.

اقدام توئیتر ممکن است به تجدید بحث و گفتگو برای لغو بخش ۲۳۰ قانون اینترنت آمریکا منجر شود. طبق این بخش از قانون، شبکه‌های اجتماعی مسئولیتی درباره پست‌های کاربران در پلتفرم هایشان ندارند.

پس از حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا، توئیتر نخست ۲۴ ساعت حساب کاربری دونالد ترامپ را تعلیق کرد اما پس از آنکه ترامپ دوباره توئیت هایی منتشر کرد و احتمال افزایش خشونت به وجود آمد، این شبکه اجتماعی رئیس جمهور آمریکا را برای همیشه تعلیق کرد.

پیش از این نیز توئیتر به پست‌های دونالد ترامپ واکنش نشان داده بود و در جریان کمپین برای انتخابات ریاست جمهوری به برخی از آنها برچسب‌هایی اضافه کرده بود.

این درحالی است که شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز نسبت به نقش ترامپ در حمله به کنگره واکنش نشان داده‌اند و فیس بوک تعلیق ۲۴ ساعته بر حساب کاربری دونالد ترامپ را به مدت زمان نامعینی تمدید کرد.