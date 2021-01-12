به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید تور جهانی جودو بعد از ماه‌ها تعطیلی با مسابقات بهترین‌های دنیا تحت عنوان مسترز روز گذشته در دوحه آغاز شد. جایی که ۳۹۹ جودوکار از ۶۹ کشور در سالنی که غیر از جودوکاران، داوران، مربیان و عوامل برگزاری ببینده ای نداشت، رقابتهای خود را آغاز کردند. شرایط کرونا و تدابیر شدید بهداشتی در نظر گرفته شده از سوی قطری‌ها باعث شد که جودوکاران سایر اوزان از هتل محل اقامت خود مسابقات روز نخست را تماشا کنند.

در روز نخست مبارزات دو وزن مردان برگزار شد که هر دو طلا را کره ائیها از آن خود کردند و در بخش زنان هم نمایندگان فرانسه، کوزو و ژاپن به نشان طلا دست یافتند.

در وزن ۴۸- کیلوگرم «دیستریاکراسینگی» از کوزو با طلای دوره قبل رقابتهای مسترز و سید یک این وزن پای به آوردگاه دوحه گذاشت و با برتری مقابل همه رقبا به نشان طلا دست یافت. وی در مبارزه پایانی «توناکی فونا» از ژاپن را با یک طلا و دو برنز جهان در کمتر از ۹۰ ثانیه ضربه فنی کرد. در این وزن ژاپنی نقره گرفت و مدال برنز هم به «دیارا بیلودید» از فرانسه و «مونخابات» از مغولستان رسید.

در وزن ۵۲- کیلوگرم «بوچارد آمادین» از فرانسه نشان داد که جودوکار قابل اتکا و امیدوار به کسب مدال طلاست. جودوکاری که با یک نقره و دو برنز جهان در مبارزه پایانی شش دقیقه برابر «آی شیشیمه» مبارزه کرد و در نهایت با کسب پیروزی به نشان طلا دست یافت. ژاپنی نقره گرفت و مدال برنز هم به «جنتو» جودوکار دیگری از فرانسه و «کلمندی» از کوزو تعلیق گرفت.

مدال طلای وزن ۵۷- کیلوگرم را ژاپنی‌ها به خانه بردند. «یوشیدا» در مبارزه پایانی ۹ دقیقه تلاش کرد تا امتیازپیروزی را از «ساره لوئینه» از فرانسه بگیرد. در این وزن «جسیکا کلیمکیت» از کانادا و «نورا جاکوا» از کوزو رسید.

در بخش مردان و در وزن ۶۰- کیلوگرم «کیم وون جین» ازکره جنوبی به نشان طلا دست یافت. این جودوکار ۵ بار به روی تاتامی رفت که فقط در مبارزه نخست برابر لوخامی» از گرجستان به دردسر افتاد و هشت دقیقه برای پیروزی تلاش کرد. ولی در سایر مبارزات مغولستان، ازبکستان و چین تایپه را را شکست داد و طلا گرفت. «اگازوف» از روسیه و «تورنیکی» از هلند هم به نشان برنز دست پیدا کردند.

در وزن ۶۶- کیلوگرم نیز «آن بول» از کره جنوبی به نشان طلا دست یافت. جودوکاری که سال ۲۰۱۶ طلای مسترز را داشت با برتری مقابل «شامیلوف» جودوکار روسی الاصل رژیم اشغالگر قدس، برای دومین بار طلای این رقابتها را کسب کرد. این کره‌ای نقره المپیک، طلا، نقره و برنز جهان و طلای بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد. برنز هم به روسیه و گرجستان تعلق گرفت.

این رقابتها امروز با برگزاری مبازات ۸۱- و ۹۰- کیلوگرم مردان، ۶۳- و ۷۰- کیلوگرم زنان پیگیری می‌شود.

