زمان طلایی واکسیناسیون را از دست ندهیم/جان مردم در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی، در جلسه هم اندیشی نخستین همایش جامع کشوری کرونا با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی پزشکی که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد؛ اظهار کرد: انجمن های علمی در همه مباحث می‌توانند راهنما و مشوق بدنه سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی کشور باشند، هرچند آنطور که باید و شاید از ظرفیت انجمن‌ها در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها استفاده نشده است.

وی با اشاره به نامه اخیر ارکان سازمان نظام پزشکی به ریاست جمهوری و اشاره‌ای به جمله‌ای از آن نامه که «تهیه واکسن، باید صرفاً بر اساس نگرشی علمی و مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی باشد» و تاکید بر اینکه اخیرا بحث های متعددی برای تهیه واکسن بعنوان مهمترین بحث موجود کشور در جهت کنترل بیماری و کاهش مرگ و میرها وجود دارد؛ افزود: اهمیت واکسن کرونا برای کنترل بیماری بر کسی پوشیده نیست و قطعاً انجمن های علمی باید به این موضوع مهم ورود نموده و نظرات کارشناسی خود را بیان کنند.

ظفرقندی ادامه داد: شأن واقعی انجمن های علمی حضور آنها در عرصه سیاست‌گذاری نظام سلامت است.

وی افزود: در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اختیاراتی وجود داشت که در طول سالیان گذشته کمرنگ و یا سلب شده است ؛ بنابر این آن چه می ماند حضور منسجم و پررنگ انجمن‌ها و جامعه پزشکی در صحنه است که نباید گم شود.

ظفرقندی با تاکید بر اینکه امروز حرف اصلی ما استمداد از همه انجمن های علمی است، خاطرنشان کرد: در بحث واکسیناسیون از منطقه عقب هستیم و کشورهای همجوار آن را شروع کرده اند و حتی کشوری در منطقه داریم که تاکنون ۲۵ درصد جمعیت خود را در برابر کووید ۱۹واکسینه کرده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اینکه در مسئله واکسیناسیون باید جان مردم در اولویت همه امور قرار گیرد، تصریح کرد: انتظار می رود انجمن های علمی نظرات خود را در این زمینه مطرح کنند که بسیار تاثیرگذار است و باید علم و نگاه علمی در این زمینه تصمیم گیرنده باشد.

وی با بیان اینکه به خاطر شرایط سخت و مشکلات بیمارستان و مطب ها در آینده با مسائلی همچون ورشکستگی مراکز درمانی، تعطیلی و افت کیفیت خدمات مواجه می شویم، اذعان کرد: هم اکنون برخی از شخصیت های برجسته علمی پزشکی کشور به دلیل این گرفتاری ها فعالیت خود را متوقف کرده اند زیرا این شرایط قابل ادامه نیست ؛ البته پیگیری ها از سوی نظام پزشکی در این مورد همچنان ادامه دارد و امیدواریم اصلاحات مدنظر جامعه پزشکی محقق شود.

ظفرقندی با اشاره به اینکه جهش های ویروس کرونا شرایط را دگرگون کرده است، اذعان کرد: امیدوارم به جمع بندی علمی خوبی در این زمینه دست یابیم زیرا اگر زمان طلایی واکسیناسیون را از دست داده و به سرعت عمل نکنیم شاهد فرار ویروس از واکسن های موجود خواهیم بود.