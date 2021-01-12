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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

۲۰۰ نفر جذب سازمان انتقال خون می شوند

۲۰۰ نفر جذب سازمان انتقال خون می شوند

سازمان انتقال خون ایران قصد دارد ۲۰۰ نیروی جدید را به صورت استخدام پیمانی جذب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه استخدام سازمان انتقال خون آمده است: به اطلاع تمامی متقاضیان ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ می رساند سازمان انتقال خون ایران به منظور تشکیل کادر فنی و اداری خود در رشته های مختلف اقدام به نشر آگهی استخدامی جهت جذب ۲۰۰ نفر به صورت استخدام پیمانی نموده است. ثبت نام این آزمون روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قسمت سایر آزمون های استخدامی شروع و تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۵ ادامه خواهد یافت.

متقاضیان می توانند با توجه به شرایط احراز در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت نام نمایند.

بدیهی است این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

کد مطلب 5120584

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