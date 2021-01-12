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  2. شهری
۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۰۸

ادامه روند پایداری جوی و آلودگی هوا در کلانشهرها

ادامه روند پایداری جوی و آلودگی هوا در کلانشهرها

طی دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دو روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهیم داشت، از اواخر وقت فردا و طی روزهای پنجشنبه و جمعه با عبور امواج تراز میانی از روی کشور در برخی نقاط شمال غرب و غرب بارش برف و باران رخ می‌دهد.

از روز شنبه نیز این وضعیت در جنوب غرب کشور پیش‌بینی می‌شود، انتظار می‌رود تا روز پنجشنبه به سبب وزش باد از میزان آلودگی هوا در شمال غرب کشور کاسته و طی روزهای جمعه و شنبه نیز شدت آلودگی هوا در استان‌های واقع در نواحی مرکزی و سپس شمال شرق کشور کمتر شود.

طی روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد شدید جنوبی همراه با افزایش دما در حدود ۸ تا ۱۲ درجه سانتیگراد در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل رخ می‌دهد. از این‌رو بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و وقوع بحران در ارتفاعات و دامنه‌های های رشته کوه البرز دور از انتظار نیست.

طی دو روز آینده خلیج فارس و دریای عمان نیز به‌نسبت مواج خواهد بود.

کد مطلب 5120609
سمیرا خباز

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